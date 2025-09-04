4 сентября дан старт эксплуатации первого реконструированного участка федеральной автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток.

Объект пролегает по территории Надеждинского муниципального района Приморского края между населенными пунктами Раздольное и Кипарисово. В рамках первого этапа реконструкции полностью выполнено устройство земляного полотна с 687-го по 703-й км трассы. Общий объем работ составил 1,9 млн кубометров грунта.

Также завершен монтаж 39 водопропускных труб, что будет способствовать долговечности дорожного покрытия.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в районе Алексеевки устроен подземный пешеходный переход. На участке возведены две транспортные развязки в разных уровнях (Раздольное, Кипарисово, Таежный, Алексеевка, а также направление на МАПП Краскино на границе с КНР). Это также позволит разгрузить основное направление трассы и повысить ее пропускную способность. Кроме того, построены мосты через реки Поповка и Перевозная. Общая протяженность участка ввода в рамках первого этапа составляет 14,2 км.

Ввод в эксплуатацию второго этапа реконструкции данного участка планируется в конце осени текущего года. Будет завершено устройство искусственного освещения на всей протяженности объекта с 687-го по 703-й км, установят шумозащитные экраны. Также в эксплуатацию введут путепровод через Транссибирскую магистраль в районе Кипарисово, основные строительно-монтажные работы на котором завершили досрочно в 2024 году. Также оборудуют две площадки для отдыха водителей и шесть автобусных остановок.

В целом реконструкцией предусмотрено доведение 15-километрового отрезка пути до параметров IВ категории с четырьмя полосами движения и устройство осевого барьерного ограждения для повышения уровня безопасности движения.