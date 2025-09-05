4 сентября утром на улице Технической в Екатеринбурге глава города Алексей Орлов торжественно открыл новый корпус детской художественной школы № 4 имени Германа Метелева. Художественное образование в ней смогут получить более 500 ребят.

Раньше здесь располагалось офисное помещение. Здание, построенное в 70-х года прошлого века, преобразили практически до неузнаваемости. Приобрели всё необходимое оборудование для проведения занятий. В скором времени завершится благоустройство прилегающей территории: появится парковая зона с фонтаном и детская площадка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в новом корпусе художественной школы предусмотрено все необходимое для всестороннего развития детей: эстетичные, современные, комфортные помещения, компьютерный класс, классы истории изобразительного искусства, мастерские скульптуры и керамики, мастерские для занятий декоративно-прикладным искусством, просторный выставочный зал. Для оснащения специальным оборудованием из городского бюджета было выделено более 14 миллионов рублей: закуплены мольберты, натюрмортные столы, скульптурные станки, интерактивные панели для кабинетов истории искусства.

Напомним, Герман Метелев, имя которого носит школа — известный свердловский художник, родился в 1938 году, скончался в 2006 году в Екатеринбурге.