Для обеспечения химического производства энергоэффективным охлаждением с температурой жидкости до -5°С. Общая холодопроизводительность должна быть в районе 380-390 кВт. (Этот же чиллер при температуре воды +15 выдает холодопроизводительность 900 кВт)

Обязательное условие многоступенчатость регулировки производительности, наличие системы фрикулинга и системы диспетчеризации и автоматическое управление с верхнего уровня по MODBUS.

