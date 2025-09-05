Произведена отгрузка чиллера холодопроизводительностью до 900 кВт с фрикулингом в Пермь
Для обеспечения химического производства энергоэффективным охлаждением с температурой жидкости до -5°С. Общая холодопроизводительность должна быть в районе 380-390 кВт. (Этот же чиллер при температуре воды +15 выдает холодопроизводительность 900 кВт)
Обязательное условие многоступенчатость регулировки производительности, наличие системы фрикулинга и системы диспетчеризации и автоматическое управление с верхнего уровня по MODBUS.
