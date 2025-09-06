Новый Уренгой принял праздничную юбилейную эстафету, после Когалыма и Ноябрьска . Накануне 50-летия газовой столицы России в городе открыли стелу «Новый Уренгой», арт-объект, посвящённый строительству газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» и монумент «Газ Уренгоя — Родине!». Открытие новых стел и памятников, это в первую очередь дань уважения ветеранам-первопроходцам — тем, кто в самые тяжёлые, но романтичные, годы трудился, открывал Ямал миру, строил города, создавал объекты. Это был титанический труд. Не каждый город Российской Федерации может похвастаться таким динамичным развитием в прошлом, настоящем и будущем, как Новый Уренгой.

Стела «Новый Уренгой» возвышается на улице Магистральной, недалеко от аэропорта .

Стела «Новый Уренгой» — один из главных символов города. Впервые её установили в 1979 году на окраине тогда ещё посёлка. Через год будущей газовой столице присвоили статус города. Автором первого эскиза был почётный гражданин газовой столицы, легендарный газодобытчик Николай Дубина, а выполнили её тогда из подручных материалов.

По его же чертежам выполнена и современная стела. Воссоздали архитекторы не только геометрию, но и шрифт надписи «НОВЫЙ УРЕНГОЙ». При этом новый монумент вдвое выше прежнего — его высота 16 метров, изменился и материал: новая стела выполнена из монолитного железобетона с навесными металлоконструкциями, снаружи обшита нержавеющей сталью и натуральным камнем. Внутри интегрирована архитектурная подсветка из 200 световых огней. Символический «синий цветок» на новой стеле заменили на настоящий огонь. Поворотом вентиля его зажгли высокие гости Ямала. Высота пламени составляет около 1,5 метра.

В семейных архивах хранятся тысячи фотографий, где на фоне надписи «Город газодобытчиков и строителей» запечатлено не одно поколение счастливых и уверенных людей. Символично, что празднование 50-летия Нового Уренгоя начинается именно с открытия стелы. С первых дней города она стала настоящим символом газовой столицы, и с тех пор многие самые важные события в жизни новоуренгойцев неизменно связаны с этим местом. Теперь, обновлённая, она рождается заново и становится новой вехой в развитии города.

Для удобства горожан к стеле сделали подъезд, обустроили прогулочные тропинки, разместили скамейки. Вокруг установлено освещение, за безопасностью следят четыре камеры видеонаблюдения. Новое место установки выбрали неслучайно: улица осталась та же — Магистральная, только теперь стела будет встречать и провожать всех жителей и гостей газовой столицы на кольце у аэропорта.

Ещё один символ истории Нового Уренгоя — новый арт-объект «Вашим санкциям труба, г-н Рейган!». Его также открыли в преддверии празднования Дня города и Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности страны, который отметят 7 сентября.

В основу композиции легла легендарная фотография 1982 года, сделанная при строительстве газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Её история связана с историческим фактом: в декабре 1981 года президент США Рональд Рейган одобрил целый пакет санкций, в числе которых был запрет на продажу в СССР оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Таким образом Вашингтон планировал сорвать строительство газопровода. Советская сторона приняла решение наладить импортозамещение и оснастить «стройку века» техникой собственного производства. Газопровод был в итоге достроен досрочно. На одном из участков строители нанесли вошедшую в историю газодобычи России надпись «Вашим санкциям ТРУБА, г-н Рейган!».

Этот объект, с одной стороны, вызывает улыбку своей дерзкой надписью, а с другой — огромное уважение. Ямальский газ уникальных объёмов и масштабов нужно было не только добыть, но и доставить — чтобы его тепло согревало дома и чтобы развивалась промышленность. Это была и остаётся та самая артерия, что снабжает всю страну и уходит далеко за её пределы. Строительство газопровода в далекие 80-е происходило в хорошо знакомых сейчас условиях, когда многие пытаются вставлять палки в колёса. Но и тогда, и сейчас Россия успешно решает самые сложные задачи.

Новый арт-объект представляет из себя машину-трубоукладчик, которая делает последний стык. К трубе приставлена небольшая лестница для фотосессий. Рядом установлены лавочки, сделано освещение. Объект расположен в северном районе города на пересечении улиц Захаренкова и Оруджева возле учебного кампуса полигона «Газпром техникум».

Монумент «Газ Уренгоя — Родине!» посвящён пионерам освоения Севера. По задумке авторов скульптуры, рука первопроходца-газодобытчика, который, подобно Прометею, что принес людям огонь богов, даёт человечеству голубое топливо. И это рука дарящая.

Идея скульптурной композиции — авторства губернатора Ямала. Чтобы задумка стала реальностью, понадобилось два года. Её воплотил в художественном образе главный архитектор Нового Уренгоя. А вот с переходом в полигональную форму, когда все детали с множеством углов и граней идеально стыкуются между собой, помогли скульпторы московской мастерской Дениса Стритовича.

Мастера из Ростова-на-Дону изготавливали монумент почти год. В одном из цехов отлили руку из нержавеющей стали. Сложность заключалась еще и в том, что вес одной кисти составил почти 25 тонн, а вместе с подиумом — все 60.

На облицовке скульптурной композиции нашлось место графике с изображением газотранспортной сети. К самой ладони подвели голубое топливо. Огонь зажгли на торжествах в честь полувекового юбилея города. Сам арт-центр и его площадь со скульптурой «Газ Уренгоя — Родине!» — единый архитектурный ансамбль, который гармонично вписался в ландшафт города-юбиляра.

В масштабах истории 50 лет — срок недолгий, но то, что было сделано за эти годы, — это пример настоящего подвига и безграничной любви к своему делу. Благодаря первопроходцам создан современный, очень молодй и динамично развивающийся город!