На Ямале стартовала череда празднований юбилеев опорных городов, первым свой полувековой юбилей встретил Ноябрьск. Кульминацией юбилейного года для города стали не только масштабные празднования, но и активное строительство. Некоторые объекты были сданы накануне праздника, среди них спортивный комплекс , медицинские и культурные учреждения, арт-объект, улица и целый микрорайон.

В Ноябрьске открыли стелу, посвящённую 50-летию города.

На открытие нового арт-объекта приехали губернаторы Ямала, Югры и Тюменской области, первопроходцы и главы Ноябрьска разных годов.

Арт-объект установлен в центре новой кольцевой развязки на пересечении улиц 60 лет СССР, Ленина и Муравленко. Он создан в виде четырёхугольного шпиля, высотой 30 метров, его грани выполнены из перфорированного металла с надписью «Ноябрьск 50», перфорация выполнена из фирменного паттерна в виде буквы «Н». В вечернее время стела подсвечивается изнутри. Посередине неё – светящийся шар на стержне, это отсылка к городскому фонтану «Жемчужина ЯНАО".

Стела находится в очень знаковом, подходящем для этого месте: за ней – пожарная часть, символ города, рядом строится самая большая на Ямале поликлиника, возводятся дома для ноябрян.

Новая стела органично вписалась в обновлённый городской пейзаж. Разработкой её дизайна занималось архитектурное бюро Сергея Пергаева, уже реализовавшего в городе несколько проектов. В основу формообразования объекта легла концепция «Синергия роста». Верхняя часть стелы имеет три части, каждая из которых символизирует одну из составляющих «Синергии роста»: люди, место и ресурсы. Ноябрьск — это люди, Ноябрьск — это полезные ископаемые, Ноябрьск — это место.

В городской больнице Ноябрьска начал работу ангиографический корпус.

Экстренную и плановую специализированную медицинскую помощь в Ноябрьске теперь будут оказывать в новом отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Три врача и семь работников из числа среднего медперсонала уже приступили к работе и провели первую операцию пациенту с клиникой инфаркта. По результатам лечения дальнейшего развития заболевания удалось избежать.

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения расположилось в отдельном коропусе. Оно оснащено современным ангиографом последнего поколения и рентгенологическим оборудованием. Здание соединено переходом с хирургическим корпусом, в котором имеется пандус для машин скорой помощи. Таким образом, доставка пациентов до операционной будет проводиться в кратчайшие сроки. Это позволит реализовать принцип «золотого часа», когда медицинская помощь наиболее действенна, что особенно важно для людей с сосудистыми катастрофами.

Ангиограф в новом отделении стал вторым в Ноябрьске, первый аппарат теперь будет использоваться для плановых пациентов. Всего в медучреждениях округа установлено четыре ангиографа – по одному работают в больницах Салехарда и Нового Уренгоя. Также с этого года ноябрьские врачи первыми на Ямале приступили к установке кардиостимуляторов.

Ангиографический корпус продолжил череду новоселий, чуть раньше в новое здание переехало стерилизационное отделение .

В Ноябрьске открыли новое здание ОМОН «Ямал».

Решение о создании спецподразделения ОМОН в Ноябрьске Президентом России для усиления «южных ворот Ямала». Долг государства – обеспечить надёжный тыл. Ноябрьск – «Южные ворота» Ямала и один из самых больших городов округа – отмечает полувековой юбилей. К этой дате серьёзно усилили его защитный потенциал. В конце прошлого года запустили досмотровый комплекс на Карамовском посту , сегодняшнее событие – следующий стратегический шаг.

Для бойцов спецподразделения Ноябрьска выбрано здание, где раньше размещались отдельные подразделения полиции, оно освободилось после ввода нового здания городского ОМВД . Двухэтажное строение площадью 750 квадратных метров полностью поменяло планировку. Здесь заменены окна, двери, внутренние инженерные системы, освещение, утеплена крыша, обновлен фасад и кровля. Появилось более 30 новых помещений, среди них – дежурная, класс служебной подготовки, кабинеты фельдшера и психолога. Реконструкцию здания выполнили за полтора года. Произведены работы по благоустройству территории – установлено ограждение, новое асфальтовое покрытие и парковка. Все растущие рядом деревья сохранены.

В первом корпусе ДШИ им. П.И.Чайковского завершился капитальный ремонт.

Здесь заменили окна, двери, отделку, автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения управления эвакуацией, благоустроили территорию. Для маломобильных граждан переустроен вход в здание, установлено освещение по периметру. Мастера закончили установку современного оборудования в классах и уже с 5 сентября в обновлённое здание переедет более 500 воспитанников музыкального и хореографического отделений. В 2024 году учреждение победило в конкурсе лучших муниципальных практик в номинации «Лучшая детская школа искусств» Ямала.

Это здание построено в 1984 году и изначально здесь размещался детский сад "Белочка". В 1997 году сюда заселилась школа искусств, переехавшая из деревянного здания. За все эти годы полноценного ремонта и перепрофилирования здания не проводилось. В этом году ДШИ Ноябрьска исполнится 46 лет, в трёх корпусах обучается 2000 детей и это крупнейшая ДШИ Ямала.

Завершилась реконструкция молодёжного клуба "Атмосфера".

В здании молодёжного клуба поменялось всё, от инженерных сетей до фасада и прилегающей территории.

Открыто движение по ул.Виктора Цоя.

На улице Виктора Цоя после реконструкции открылось движение. На всём протяжении улицы построен новый конструктив дорожного полотна, обустроены тротуары и велодорожки, установлены новые светильники.

На улице установлены тёплые остановки.

Эта улица появилась в 1991 году, её длина 1200 метров. В конце "Перестройки" народные депутаты по просьбам горожан приняли решение присвоить новой улице в строящемся микрорайоне имя артиста. Сперва её накатали по песку, позже положили дорожные плиты, а асфальт появился тут на рубеже веков.

Четырёхсотметровый участок в конце улицы получил асфальт впервые. Раньше он вёл только в гаражные кооперативы, но со строительством гипермаркета "Лента" его значение возросло.

В микрорайоне И-2 завершилась реновация.

В этом году в рамках региональной программы «Мой двор» комплексно преобразились дворы в микрорайоне И-2. Микрорайон выбран не случайно, именно отсюда началось строительство первых капитальных пятиэтажек.

На придомовых территориях установили три детских игровых комплекса и устроили три сквера, появились и многофункциональные спортивные площадки. В микрорайоне обновлено асфальтовое покрытие проездов и построены новые парковки и тротуары.

Здесь 12 домов, старый микрорайон переживает второе рождение, строится новый корпус 6 школы, дошла очередь и до дворов.

Фасады домов оформлены в единой цветовой гамме в соответствии с городским дизайн-кодом.

50 лет – это славный путь развития: от небольшого посёлка нефтяников до современного и динамично развивающегося города. Это труд не одного поколения людей, связавших свою судьбу с Ноябрьском. В этом году Ямал и Югра отмечают 95-летие со дня образования. Северные регионы, большая Тюменская область, вся Западная Сибирь благодарно помнят подвиг первопроходцев, создавших основу для экономической и энергетической безопасности России.

В статье использованы личные фото и фотографии из открытых источников.

