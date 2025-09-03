Новые объекты открылись к 50-летию Ноябрьска
На Ямале стартовала череда празднований юбилеев опорных городов, первым свой полувековой юбилей встретил Ноябрьск. Кульминацией юбилейного года для города стали не только масштабные празднования, но и активное строительство. Некоторые объекты были сданы накануне праздника, среди них спортивный комплекс, медицинские и культурные учреждения, арт-объект, улица и целый микрорайон.
В Ноябрьске открыли стелу, посвящённую 50-летию города.
На открытие нового арт-объекта приехали губернаторы Ямала, Югры и Тюменской области, первопроходцы и главы Ноябрьска разных годов.
Арт-объект установлен в центре новой кольцевой развязки на пересечении улиц 60 лет СССР, Ленина и Муравленко. Он создан в виде четырёхугольного шпиля, высотой 30 метров, его грани выполнены из перфорированного металла с надписью «Ноябрьск 50», перфорация выполнена из фирменного паттерна в виде буквы «Н». В вечернее время стела подсвечивается изнутри. Посередине неё – светящийся шар на стержне, это отсылка к городскому фонтану «Жемчужина ЯНАО".
Стела находится в очень знаковом, подходящем для этого месте: за ней – пожарная часть, символ города, рядом строится самая большая на Ямале поликлиника, возводятся дома для ноябрян.
Новая стела органично вписалась в обновлённый городской пейзаж. Разработкой её дизайна занималось архитектурное бюро Сергея Пергаева, уже реализовавшего в городе несколько проектов. В основу формообразования объекта легла концепция «Синергия роста». Верхняя часть стелы имеет три части, каждая из которых символизирует одну из составляющих «Синергии роста»: люди, место и ресурсы. Ноябрьск — это люди, Ноябрьск — это полезные ископаемые, Ноябрьск — это место.
В городской больнице Ноябрьска начал работу ангиографический корпус.
Экстренную и плановую специализированную медицинскую помощь в Ноябрьске теперь будут оказывать в новом отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Три врача и семь работников из числа среднего медперсонала уже приступили к работе и провели первую операцию пациенту с клиникой инфаркта. По результатам лечения дальнейшего развития заболевания удалось избежать.
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения расположилось в отдельном коропусе. Оно оснащено современным ангиографом последнего поколения и рентгенологическим оборудованием. Здание соединено переходом с хирургическим корпусом, в котором имеется пандус для машин скорой помощи. Таким образом, доставка пациентов до операционной будет проводиться в кратчайшие сроки. Это позволит реализовать принцип «золотого часа», когда медицинская помощь наиболее действенна, что особенно важно для людей с сосудистыми катастрофами.
Ангиограф в новом отделении стал вторым в Ноябрьске, первый аппарат теперь будет использоваться для плановых пациентов. Всего в медучреждениях округа установлено четыре ангиографа – по одному работают в больницах Салехарда и Нового Уренгоя. Также с этого года ноябрьские врачи первыми на Ямале приступили к установке кардиостимуляторов.
Ангиографический корпус продолжил череду новоселий, чуть раньше в новое здание переехало стерилизационное отделение.
В Ноябрьске открыли новое здание ОМОН «Ямал».
Решение о создании спецподразделения ОМОН в Ноябрьске Президентом России для усиления «южных ворот Ямала». Долг государства – обеспечить надёжный тыл. Ноябрьск – «Южные ворота» Ямала и один из самых больших городов округа – отмечает полувековой юбилей. К этой дате серьёзно усилили его защитный потенциал. В конце прошлого года запустили досмотровый комплекс на Карамовском посту, сегодняшнее событие – следующий стратегический шаг.
Для бойцов спецподразделения Ноябрьска выбрано здание, где раньше размещались отдельные подразделения полиции, оно освободилось после ввода нового здания городского ОМВД. Двухэтажное строение площадью 750 квадратных метров полностью поменяло планировку. Здесь заменены окна, двери, внутренние инженерные системы, освещение, утеплена крыша, обновлен фасад и кровля. Появилось более 30 новых помещений, среди них – дежурная, класс служебной подготовки, кабинеты фельдшера и психолога. Реконструкцию здания выполнили за полтора года. Произведены работы по благоустройству территории – установлено ограждение, новое асфальтовое покрытие и парковка. Все растущие рядом деревья сохранены.
В первом корпусе ДШИ им. П.И.Чайковского завершился капитальный ремонт.
Здесь заменили окна, двери, отделку, автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения управления эвакуацией, благоустроили территорию. Для маломобильных граждан переустроен вход в здание, установлено освещение по периметру. Мастера закончили установку современного оборудования в классах и уже с 5 сентября в обновлённое здание переедет более 500 воспитанников музыкального и хореографического отделений. В 2024 году учреждение победило в конкурсе лучших муниципальных практик в номинации «Лучшая детская школа искусств» Ямала.
Это здание построено в 1984 году и изначально здесь размещался детский сад "Белочка". В 1997 году сюда заселилась школа искусств, переехавшая из деревянного здания. За все эти годы полноценного ремонта и перепрофилирования здания не проводилось. В этом году ДШИ Ноябрьска исполнится 46 лет, в трёх корпусах обучается 2000 детей и это крупнейшая ДШИ Ямала.
Завершилась реконструкция молодёжного клуба "Атмосфера".
В здании молодёжного клуба поменялось всё, от инженерных сетей до фасада и прилегающей территории.
Открыто движение по ул.Виктора Цоя.
На улице Виктора Цоя после реконструкции открылось движение. На всём протяжении улицы построен новый конструктив дорожного полотна, обустроены тротуары и велодорожки, установлены новые светильники.
На улице установлены тёплые остановки.
Эта улица появилась в 1991 году, её длина 1200 метров. В конце "Перестройки" народные депутаты по просьбам горожан приняли решение присвоить новой улице в строящемся микрорайоне имя артиста. Сперва её накатали по песку, позже положили дорожные плиты, а асфальт появился тут на рубеже веков.
Четырёхсотметровый участок в конце улицы получил асфальт впервые. Раньше он вёл только в гаражные кооперативы, но со строительством гипермаркета "Лента" его значение возросло.
В микрорайоне И-2 завершилась реновация.
В этом году в рамках региональной программы «Мой двор» комплексно преобразились дворы в микрорайоне И-2. Микрорайон выбран не случайно, именно отсюда началось строительство первых капитальных пятиэтажек.
На придомовых территориях установили три детских игровых комплекса и устроили три сквера, появились и многофункциональные спортивные площадки. В микрорайоне обновлено асфальтовое покрытие проездов и построены новые парковки и тротуары.
Здесь 12 домов, старый микрорайон переживает второе рождение, строится новый корпус 6 школы, дошла очередь и до дворов.
Фасады домов оформлены в единой цветовой гамме в соответствии с городским дизайн-кодом.
50 лет – это славный путь развития: от небольшого посёлка нефтяников до современного и динамично развивающегося города. Это труд не одного поколения людей, связавших свою судьбу с Ноябрьском. В этом году Ямал и Югра отмечают 95-летие со дня образования. Северные регионы, большая Тюменская область, вся Западная Сибирь благодарно помнят подвиг первопроходцев, создавших основу для экономической и энергетической безопасности России.
В статье использованы личные фото и фотографии из открытых источников.
