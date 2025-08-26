Парк 50-летия открылся в Когалыме

"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru

Когалым с размахом отметил день рождения. К полувековому юбилею было приурочено открытие новых знаковых объектов, построенных при поддержке фонда «Наше будущее» и Компании «ЛУКОЙЛ». Теперь в городе появилась ещё одна достопримечательность — Парк 50-летия Когалыма. Она точно станет главной прогулочной зоной для когалымчан и гостей города, ведь её площадь более 200 тысяч квадратных метров! Территорию украсило искусственное озеро, построены всесезонный комплекс с тюбинговыми горками, спортивные площадки, уличные тренажёры, скейтпарк и столы для настольного тенниса, оборудованы прогулочные тропы, велодорожки, зоны отдыха, большая детская площадка. Парк и правда получился впечатляющим, предлагаю вам репортаж с места событий.

В парке также предусмотрены тематические зоны «Серебристое кружево», «Северный олень» и «Рябиновая площадь», включающая сцену с навесом, чайную и сувенирную лавки, ярмарочные ряды, зону отдыха с качелями, световой фонтан из «рябиновых ягод». Проект нового парка — победитель Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды 2024 года.

Всесезонная тюбинговая трасса.

В центре парка уборные.

Храм св. Мученицы Татианы одна из главных достопримечательностей Когалыма

Эта колонна, да простят меня модераторы, установлена горожанами в знак благодарности первому мэру и почётному гражданину Когалыма, бывшему губернатору Тюменской области и действующему градоначальнику Москвы за особый вклад в развитие города.

Ярмарочные домики.

В парк переехали победители фестиваля деревянных скульптур «Сила тайги», проведённого накануне праздника.

В парке можно и позагорать.

На заднем плане уже открывшаяся «Когалым-арена ».

Площадь парка поражает, особенно прекрасен он в лучах жаркого солнца уходящего лета.

Когалым — один из ключевых центров нефтедобычи в России. Город стабильно входит в число лидеров рейтинга Минстроя РФ по качеству развития городской среды, побеждает в конкурсах лучших малых и средних городов. Всего за полвека здесь, среди болот и тайги, построен город, имеющий стратегическое значение для экономики России. Эта статья не венчает юбилейный для города год, ведь кто празднует свой день рождения так долго? Конечно, Когалым!