Парк 50-летия открылся в Когалыме
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
Когалым с размахом отметил день рождения. К полувековому юбилею было приурочено открытие новых знаковых объектов, построенных при поддержке фонда «Наше будущее» и Компании «ЛУКОЙЛ». Теперь в городе появилась ещё одна достопримечательность — Парк 50-летия Когалыма. Она точно станет главной прогулочной зоной для когалымчан и гостей города, ведь её площадь более 200 тысяч квадратных метров! Территорию украсило искусственное озеро, построены всесезонный комплекс с тюбинговыми горками, спортивные площадки, уличные тренажёры, скейтпарк и столы для настольного тенниса, оборудованы прогулочные тропы, велодорожки, зоны отдыха, большая детская площадка. Парк и правда получился впечатляющим, предлагаю вам репортаж с места событий.
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
В парке также предусмотрены тематические зоны «Серебристое кружево», «Северный олень» и «Рябиновая площадь», включающая сцену с навесом, чайную и сувенирную лавки, ярмарочные ряды, зону отдыха с качелями, световой фонтан из «рябиновых ягод». Проект нового парка — победитель Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды 2024 года.
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
Всесезонная тюбинговая трасса.
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
В центре парка уборные.
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
Храм св. Мученицы Татианы одна из главных достопримечательностей Когалыма
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
Эта колонна, да простят меня модераторы, установлена горожанами в знак благодарности первому мэру и почётному гражданину Когалыма, бывшему губернатору Тюменской области и действующему градоначальнику Москвы за особый вклад в развитие города.
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
Ярмарочные домики.
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
В парк переехали победители фестиваля деревянных скульптур «Сила тайги», проведённого накануне праздника.
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
В парке можно и позагорать.
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
На заднем плане уже открывшаяся «Когалым-арена».
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
Площадь парка поражает, особенно прекрасен он в лучах жаркого солнца уходящего лета.
"Парк 50-летия Когалыма" (фото автора) © admhmao.ru
Когалым — один из ключевых центров нефтедобычи в России. Город стабильно входит в число лидеров рейтинга Минстроя РФ по качеству развития городской среды, побеждает в конкурсах лучших малых и средних городов. Всего за полвека здесь, среди болот и тайги, построен город, имеющий стратегическое значение для экономики России. Эта статья не венчает юбилейный для города год, ведь кто празднует свой день рождения так долго? Конечно, Когалым!
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- "Когалым-арена" (фото автора)Югорский город-юбиляр продолжает укр... торжествах и увидеть этот спортивный комплекс мне удалось лично.
- Создание благоустроенного пространства — это не просто скам...иллиарда рублей федерального, регионального и муниципального бюджетов.
- В Югре продолжается благоустройство городов и посёлков. Реализаци...иями Югра становится ещё более комфортным и успешным местом для жизни!
Поделись позитивом в своих соцсетях
27.08.2508:00:19