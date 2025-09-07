На заводе ТнВ «Сыр Стародубский» в Брянской области введена в эксплуатацию новая линия по производству маасдама. Стоимость проекта составила около 600 млн руб., производственная мощность — до 20 тонн сыра в сутки, сообщает пресс-служба компании.

«Новый проект позволяет производить в России продукт, максимально близкий к европейскому оригиналу — с использованием австрийского оборудования Bertsch и оригинальных европейских заквасок», — говорится в сообщении.

Первая линия завода, также произведенная Bertsch, уже выпускает на предприятии выдержанные сыры Emandhof и пармезан. Вторая линия, построенная специально под маасдам в формате евроблок, стала продолжением этого сотрудничества.

Контракт на оборудование для производства маасдама подписали в августе 2023 года.Вскоре начался демонтаж старых мощностей и строительство нового солильного отделения — гигантских бассейнов, где несколько тонн сыра должны одновременно проходить посолку. В начале этого года оборудование Bertsch привезли в Россию, для его установки пришлось разбирать фасад главного корпуса завода. Весной начался монтаж и пусконаладочные работы, а уже в июне 2025 года предприятие получило первый евроблок маасдама. Особенность проекта в том, что все строительные и монтажные работы проводились без остановки производства: завод продолжал ежедневно выпускать сыры других сортов.

Уникальность сыра маасдам заключается в характерном рисунке на срезе: крупных глазках диаметром от 1 до 3 см. Добиться правильного рисунка можно только при идеальном сочетании сырья, закваски, оборудования и условий созревания. Для этого на заводе была создана специальная бродильная камера, обеспечивающая точные показатели влажности и температуры. А для того, чтобы гарантировать соответствие стандартам, на новой линии установлен сканер для контроля рисунка, чтобы можно было отсекать куски без характерных глазков.

«Срок созревания сыра составляет 40-55 суток, и уже в ближайшее время маасдам под брендом „Стародуб“ появится в федеральных торговых сетях. Надеемся, что он займет прочные позиции в среднем и среднем+ ценовом сегменте», — делится планами заместитель генерального директора ТнВ «Сыр Стародубский» Наталья Мокроусова.