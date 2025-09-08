На площадку строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) в Северске доставлена уникальная партия оборудования — основные металлические элементы корпуса реактора БРЕСТ-ОД-300. Это можно сравнить с прибытием главного конструктора для сборки самого технологичного пазла в атомной энергетике.

Речь идет о трех ключевых компонентах: оболочке центральной полости («сейф» для активной зоны), внутреннем кожухе для корзины активной зоны и первой из четырех оболочек периферийной полости, где разместят главный циркуляционный насос, парогенераторы и теплообменник. Всё оборудование изготовлено на предприятиях Машиностроительного дивизиона Росатома.

Дорога этих гигантов в Северск сама по себе стала масштабной операцией. Крупногабаритные изделия проделали долгий путь по рекам и Северному морскому пути, который занял около двух месяцев. Финальный этап — транспортировка от речного порта в Самусе до площадки Сибирского химического комбината — потребовал ювелирной точности. Груз везли на многоосной платформе с помощью тягачей, чтобы распределить огромный вес и не повредить дорожное полотно. Для прохода спецтранспорта временно поднимали провода ЛЭП и снимали дорожные знаки, которые сразу же вернули на место после проезда колонны.

БРЕСТ-ОД-300 — это реактор на быстрых нейтронах IV поколения, и его конструкция отличается от привычных водо-водяных реакторов (ВВЭР). Если корпус ВВЭР — это цельная стальная «кастрюля», то у БРЕСТа — металлобетонная конструкция. Сначала на месте монтируют эти металлические оболочки-полости, а пространство между ними постепенно заполняют специальным бетоном. Из-за своих размеров реактор невозможно привезти в сборе — его окончательная «сборка» происходит прямо на строительной площадке.

Монтаж металлической оболочки центральной полости реактора запланирован на сентябрь 2025 год. Это один из ключевых этапов в создании первого в мире энергоблока такого типа, который должен доказать возможность замыкания ядерного топливного цикла.