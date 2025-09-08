Введен в эксплуатацию вторую очередь комбикормового производства Якутской птицефабрики. С открытием объекта объем производства кормосмеси для птиц увеличится до около 27 тысяч тонн в год.

Генеральный директор АО «Якутская птицефабрика» Наталия Дягилева отметила, что модернизация производства была завершена в августе. В цехе обновили основные вертикальные и горизонтальные транспортеры, заменили дробильные установки, модернизировали технологическую линию с добавлением новых узлов, а также установили новую автоматизированную систему управления. В 2025 году заменено оборудование для производства кормовой муки и установлено дополнительное холодильное оборудование на 50 тонн.

Первый этап реконструкции, завершённый в июле 2024 года, включал увеличение объёма накопителей для оперативного хранения готовой продукции.

В дальнейшем планируется капитальный ремонт цеха № 27 с установкой нового клеточного оборудования на 55 680 мест для промышленного стада кур-несушек, строительство склада для хранения сырья и компонентов площадью 1 475 кв. м (мощность — не менее 1 251 тонн), а также строительство элеваторного комплекса на 8 тыс. тонн для хранения пшеницы и ячменя.