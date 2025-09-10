Сегодня в города и поселки Челябинской области отправились 123 новенькие уборочные машины. Техника будет чистить дороги и тротуары в 33 муниципалитетах, причем использовать ее можно будет и зимой, и летом.

Тракторы, подметальные машины и пылесосы будут очищать благоустроенные зоны, скверы, парки, набережные, а также межквартальные проезды и проходы к школам, детсадам, больницам. Причем отправится техника не только в крупные Челябинск, Миасс, Златоуст, но и в малые города, и в сельские поселения.

Почти вся техника — отечественная, в том числе производства ЧТЗ и завода Колющенко. Есть белорусская — тракторы «Беларус» отправились в Кусинский округ, а в Катав-Ивановский — машина на базе «Беларуса».

Южноуральская столица получит шесть новых вакуумных подметательно-уборочных машин. Производитель из Калуги представил эту модель в начале года, а уже сегодня она отправляется в Челябинск — один из первых городов, где ее будут использовать. Техника компактная, специально чтобы проезжать по тротуарам и во дворах.

«Прежде всего она может выполнять функции поливомойки. Так, у нее есть моечный пистолет, ею можно мыть различные объекты инфраструктуры. Дополнительным всасывающим рукавом можно собирать листву с газонов или очищать урны. Ну, а зимой, если установить отвал или другое оборудование вместо передней щетки, а сзади повесить посыпатель, то она может эксплуатироваться в качестве машины для уборки снега и обработки поверхности против гололеда», — рассказал директор по развитию компании «Меркатор» Алексей Черепанов.

