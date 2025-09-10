Новую производственную линию ввели на предприятии по выпуску упаковки в Подольске
Новую производственную линию ввели на предприятии по выпуску упаковки и печатной продукции «ВМС-Принт» в Подольске. На ней будут производить свыше 40 тыс. м печатной продукции за смену.
Скорость новой печатной машины от компании Zonten в Подольске достигает 100 м печатной продукции в минуту. Ее использование позволить увеличить мощность предприятия и выпускать этикетки, монопленку, трафаретную печать и ламинацию любой сложности. Также запуск новой линии позволит создать дополнительные рабочие места.
Сейчас на предприятии трудятся более 300 человек.
