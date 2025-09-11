В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
В Москве запущена первая в России трамвайную линию без контактной сети на проспекте Академика Сахарова, а также запущен новый маршрут № 90 от станции метро «Сокольники» до Павелецкого вокзала, на который вышли односекционные трамваи нового поколения «Львенок-Москва» с автономным ходом.
С помощью этой линии удалось соединить Павелецкий вокзал с площадью трех вокзалов. В дальнейшем, до конца 2025 года, будет запущен один диаметральный маршрут — 27 километров. И в 2026 году еще один диаметральный маршрут — 30 километров.
Чтобы открыть эту линию, был создан новый тип трамваев с автономным ходом, так как рядом нет тяговых подстанций. Такой односекционный трамвай тоже начал ездить по новому маршруту. До конца года в столице будут ходить и трехсекционные трамваи с автономным ходом, которые позволят проехать по центру города.
До сентября 2025 года проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой были одними из немногих магистральных улиц Москвы, на которых отсутствовало движение общественного транспорта. Чтобы добраться до нужного места, горожанам приходилось идти 10-12 минут пешком от станций метро или Московских центральных диаметров либо пользоваться такси и личным автотранспортом.
Строительство новой трамвайной линии длиной 2,1 километра от Чистых прудов до площади трех вокзалов позволило организовать на этих улицах новый маршрут общественного транспорта — трамвая № 90.
Новая линия создала прямую удобную связь между участками трамвайной сети на востоке, в центре и на юге столицы, благодаря чему в городе появятся полноценные диаметральные маршруты.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- С сентября 2023 года на МЦД-4 можно увидеть последнюю разработку ...ожников, уделили внимание эргономике, эстетике и безопасности вагонов.
- В настоящее время на 100 маршрутах курсируют более 1250 электробу...p;северо-западе Москвы заработал Дом для электробусов «Митино».
- Большая кольцевая линия — мегапроект, реализованный за реко...гонах число пассажиров уменьшилось до 23%. © www.sobyanin.ru
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 3