В Москве запущена первая в России трамвайную линию без контактной сети на проспекте Академика Сахарова, а также запущен новый маршрут № 90 от станции метро «Сокольники» до Павелецкого вокзала, на который вышли односекционные трамваи нового поколения «Львенок-Москва» с автономным ходом.

С помощью этой линии удалось соединить Павелецкий вокзал с площадью трех вокзалов. В дальнейшем, до конца 2025 года, будет запущен один диаметральный маршрут — 27 километров. И в 2026 году еще один диаметральный маршрут — 30 километров.

Чтобы открыть эту линию, был создан новый тип трамваев с автономным ходом, так как рядом нет тяговых подстанций. Такой односекционный трамвай тоже начал ездить по новому маршруту. До конца года в столице будут ходить и трехсекционные трамваи с автономным ходом, которые позволят проехать по центру города.

До сентября 2025 года проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой были одними из немногих магистральных улиц Москвы, на которых отсутствовало движение общественного транспорта. Чтобы добраться до нужного места, горожанам приходилось идти 10-12 минут пешком от станций метро или Московских центральных диаметров либо пользоваться такси и личным автотранспортом.

Строительство новой трамвайной линии длиной 2,1 километра от Чистых прудов до площади трех вокзалов позволило организовать на этих улицах новый маршрут общественного транспорта — трамвая № 90.

Новая линия создала прямую удобную связь между участками трамвайной сети на востоке, в центре и на юге столицы, благодаря чему в городе появятся полноценные диаметральные маршруты.