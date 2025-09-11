Подпишись
Katamaran Судостроение и судоходство

СЗ «Кольское предприятие ЭРА» завершило строительство плавучего контрольно-дозиметрического поста

К причалу Центра судоремонта «Звёздочка» ОСК пришвартовался новый плавучий контрольно-дозиметрический пост, прибывший из Заполярья. Исполнителем работ по постройке спецобъекта выступило «Кольское предприятие ЭРА» (Мурманская область).

Строительство ПКДП ведётся в рамках Программы модернизации ОСК, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ по Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Данные несамоходные плавсредства предназначены для обеспечения различного вида работ на судах и кораблях с ядерной энергетической установкой. Для этого на ПКДП предусмотрен комплекс устройств, таких как санпропускники, и систем для обеспечения контроля радиационной обстановки и безопасности персонала предприятия, задействованного на выполнении работ по строительству, ремонту или утилизации морской техники.

Сегодня для выполнения своей производственной программы «Звёздочка» располагает восьмью подобными специализированными плавсредствами.

Источник: portnews.ru

