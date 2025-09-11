На ЛАЭС-2 завершен ключевой этап монтажа системы безопасности энергоблока № 3.
На площадке третьего энергоблока Ленинградской АЭС-2 завершен важный этап строительства. Успешно произведен монтаж первого яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора. Эта конструкция является фундаментальным барьером безопасности будущей атомной станции.
Монтаж крупногабаритного элемента высотой 10 метров и диаметром 44 метра занял восемь часов непрерывной работы. Столь оперативному проведению операции предшествовала длительная и скрупулезная подготовка.
Внутренняя защитная оболочка входит в систему двойной защиты энергоблока вместе с внешней оболочкой из железобетона. Ее ключевая задача — обеспечение высочайшего уровня безопасности и защита окружающей среды, сообщает Росатом
