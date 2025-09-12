На восьмом энергоблоке китайской АЭС «Тяньвань» досрочно завершили сварку главного циркуляционного трубопровода. Это одна из самых ответственных операций при строительстве атомного реактора.

Главный трубопровод — это «кровеносная система» энергоблока. Он соединяет между собой корпус реактора, парогенераторы и насосы. Работы велись под контролем российских специалистов из Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения (входит в «Росатом»).

Параллельно на соседнем, седьмом энергоблоке этой же АЭС, начался важнейший этап — холодно-горячая обкатка реакторной установки. Это комплекс испытаний, который означает переход к финальным пусковым работам перед вводом блока в эксплуатацию, сообщили в Росатом.

Оба энергоблока сооружаются по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+".