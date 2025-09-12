Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 9
Bionysheva_Elena Российские проекты за рубежом

Российские специалисты досрочно завершили ключевой этап на АЭС «Тяньвань» в Китае

На восьмом энергоблоке китайской АЭС «Тяньвань» досрочно завершили сварку главного циркуляционного трубопровода. Это одна из самых ответственных операций при строительстве атомного реактора.

Главный трубопровод — это «кровеносная система» энергоблока. Он соединяет между собой корпус реактора, парогенераторы и насосы. Работы велись под контролем российских специалистов из Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения (входит в «Росатом»).

Параллельно на соседнем, седьмом энергоблоке этой же АЭС, начался важнейший этап — холодно-горячая обкатка реакторной установки. Это комплекс испытаний, который означает переход к финальным пусковым работам перед вводом блока в эксплуатацию, сообщили в Росатом.

Оба энергоблока сооружаются по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+".

«Холодно-горячая обкатка — это ключевой этап, когда мы фактически «оживляем» энергоблок. Каждый параметр, каждый режим работы оборудования проверяется в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным, но без использования ядерного топлива. Это комплексный экзамен для всех систем блока, подтверждающий их готовность к безопасной и надежной работе на десятилетия вперед», — поделился руководитель проектов ЦНИИТМАШ Федор Зуев.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт