Российские специалисты досрочно завершили ключевой этап на АЭС «Тяньвань» в Китае
На восьмом энергоблоке китайской АЭС «Тяньвань» досрочно завершили сварку главного циркуляционного трубопровода. Это одна из самых ответственных операций при строительстве атомного реактора.
Главный трубопровод — это «кровеносная система» энергоблока. Он соединяет между собой корпус реактора, парогенераторы и насосы. Работы велись под контролем российских специалистов из Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения (входит в «Росатом»).
Параллельно на соседнем, седьмом энергоблоке этой же АЭС, начался важнейший этап — холодно-горячая обкатка реакторной установки. Это комплекс испытаний, который означает переход к финальным пусковым работам перед вводом блока в эксплуатацию, сообщили в Росатом.
Оба энергоблока сооружаются по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+".
«Холодно-горячая обкатка — это ключевой этап, когда мы фактически «оживляем» энергоблок. Каждый параметр, каждый режим работы оборудования проверяется в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным, но без использования ядерного топлива. Это комплексный экзамен для всех систем блока, подтверждающий их готовность к безопасной и надежной работе на десятилетия вперед», — поделился руководитель проектов ЦНИИТМАШ Федор Зуев.
