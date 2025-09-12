«Роснефть» поставила на производство усовершенствованный растворитель
Новокуйбышевская нефтехимическая компания (входит в нефтехимический комплекс «Роснефти») запустила в производство новый растворитель асфальтосмолопарафиновых отложений. Продукт разработан технологами предприятия.
Растворитель предотвращает и удаляет отложения со стенок трубопроводов, резервуаров, компрессорных труб, металлических деталей насосной техники. Асфальтосмолопарафиновые отложения — высоковязкая масса из тяжёлых компонентов нефти, которая оседает на нефтепромысловом оборудовании и уменьшает пропускную способность трубопроводов, полезную емкость резервуаров, может приводить к снижению дебита скважин. Основная сложность в борьбе с такими отложениями заключается в том, что их состав на каждом месторождении уникален и подобрать универсальное средство для борьбы с ними не всегда возможно.
Растворитель Новокуйбышевской нефтехимической компании представляет собой композиционную смесь ароматических и алифатических углеводородов. После очистки он оставляет на поверхностях защитный слой, который замедляет образование новых отложений. Эффективность рецептуры подтверждена испытаниями ученых Средневолжского НИИ по нефтепереработке.
Сегодня универсальный и эффективный растворитель закрывает потребности предприятий «Роснефти» и в будущем может быть применен и другими нефтедобывающими компаниями страны.
