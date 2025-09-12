В Челябинске запустили обновленное троллейбусное депо № 2. Оно представляет собой комплекс участков и объектов необходимых для ежедневного и технического обслуживания, текущих и аварийных ремонтов современных троллейбусов. Здесь может размещаться не менее 150 единиц транспорта.

На открытии депо гостям показали полный цикл подготовки водителей, автоматизированную мойку с тремя независимыми постами и главный производственный корпус, где одновременно обслуживают и ремонтируют до 32 машин разной сложности.При выходе на запланированные объемы транспортной работы на площадке депо № 2 будут трудиться около 1100 сотрудников, штат которых формируется уже сейчас. Особое внимание компанией уделяется набору и обучению водителей троллейбусов. Непосредственно на территории депо создана инфраструктура для освоения этой профессии. В учебном классе, который показали гостям, есть даже VR-очки, создающих виртуальную среду.

Современные технологии позволяют будущим водителям изучать сложные маневры без риска, а навыки вождения ученики-водители могут отработать на специально оборудованной площадке.

Оба объекта фактически построены заново. Например, в ремонтном корпусе сохранились лишь усиленные колонны, все остальное — включая современное оборудование для всех видов ремонта — новое. Также глава региона обратил внимание, что параллельно на протяжении ряда лет в Челябинской области идет активная работа по обновлению общественного транспорта. Завершается модернизация и замена трамвайной инфраструктуры. Основные автобусные маршруты обеспечены новым подвижным составом.В Челябинске планируют и дальше расширять троллейбусную сеть. Сейчас в областном центре работают пять маршрутов, а в планах значатся еще шесть, которые планируют запустить в течение этого и следующего года. Процесс будет идти по мере укомплектования водительских бригад. Так, вернуть на улицы города маршрут № 17 планируют в ближайшие два месяца. А созданные условия обеспечат безопасную эксплуатацию, своевременный ремонт и поддержание общественного транспорта Челябинска в чистом, комфортном и удобном состоянии.