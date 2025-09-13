Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 39
Людмила Фисенко Производство

Компания Доктор Берг наладила выпуск медицинской одежды

© doctorberg.ru

Когда-то мы начинали с дистрибуции медицинской одежды мировых брендов — Cherokee (США) и Dickies (Англия). Сегодня мы не только продолжаем поставлять зарубежные марки, но и создали собственное российское производство — шьем стильную и функциональную медицинскую одежду, которая сочетает модные фасоны с профессиональными требованиями медиков.

В 2020 году мы начали сотрудничество с белорусскими производителями, а в 2023 открыли своё производство в Воронеже. Используем натуральные ткани, качественные материалы и работаем только с проверенными поставщиками. Современное оборудование, надёжная фурнитура и эргономичный дизайн — наша сертифицированная продукция для максимального комфорта врачей и медперсонала.

© doctorberg.ru

https://rutube....fff6601680?r=wd

Мы предлагаем доставку по всей России.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: doctorberg.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Е.Юрий Е.Юрий13.09.25 21:46:46

    Лично побывал на этом предприятии, все по-честному — дизайнер, закройщики, станки, швейный цех, отдел ОТК.

    #1306101