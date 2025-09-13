Компания Доктор Берг наладила выпуск медицинской одежды
Когда-то мы начинали с дистрибуции медицинской одежды мировых брендов — Cherokee (США) и Dickies (Англия). Сегодня мы не только продолжаем поставлять зарубежные марки, но и создали собственное российское производство — шьем стильную и функциональную медицинскую одежду, которая сочетает модные фасоны с профессиональными требованиями медиков.
В 2020 году мы начали сотрудничество с белорусскими производителями, а в 2023 открыли своё производство в Воронеже. Используем натуральные ткани, качественные материалы и работаем только с проверенными поставщиками. Современное оборудование, надёжная фурнитура и эргономичный дизайн — наша сертифицированная продукция для максимального комфорта врачей и медперсонала.
https://rutube....fff6601680?r=wd
Мы предлагаем доставку по всей России.
