В Ставропольском районе компания «Центр-резерв» после масштабного ремонта перезапустила бойню, площадка которой была выкуплена в 2018 году в ходе распродажи активов обанкротившегося ЗАО «СВ-Поволжское».

Обновление объекта потребовало значительных вложений — в модернизацию проинвестировано 750 млн рублей. Теперь благодаря выстроенному полному циклу производства мяса «Центр-резерв» намерен удовлетворять почти половину ежемесячной потребности региона в свинине.

ООО «Центр-резерв» зарегистрировано в Самаре в марте 2009 года. Компания занимается продажей и производством зерновых культур, а также животноводством и переработкой мяса. Весной 2017 года «Центр-резерв» приобрел недозапущенный свинокомплекс в пос. Кировский. Его реконструкция, завоз нового оборудования и свиней потребовали инвестиций порядка 700 млн рублей. Эти вложения уже к 2020 году позволили предприятию войти в число крупнейших производителей свинины в Самарской области.

Свинокомплекс рассчитан на 2,5 тыс. свиноматок и единовременное содержание 32 тыс. голов скота. Его мощность изначально оценивалась в 7 тыс. тонн свинины в год. Однако уже к 2023 году фактический выпуск продукции превысил расчетные цифры и составил 7,3 тыс. тонн в живом весе. Достичь этого удалось благодаря вложениям в качество поголовья — животных закупали у ведущего мирового поставщика генных материалов, компании PIC. Высокий уровень производства удалось сохранить и в 2024 году, а в этом объемы реализации мяса планируется нарастить до 7,5 тыс. тонн. По оценкам самой компании, предприятие в настоящее время занимает долю в 10% на региональном рынке.

Чтобы обеспечить полный автономный цикл производства, в 2018 году «Центр-резерв» выкупил убойный цех и мясокомбинат обанкротившегося тольяттинского ЗАО «СВ-Поволжское» в Ставропольском районе. На тот момент объектов подобного уровня и качества в Самарской области не было. Тем не менее убойный цех требовал масштабного ремонта, закупки нового оборудования и наладки уже имеющегося.

Процесс модернизации производства вышел на финишную прямую в декабре прошлого года, а теперь полностью завершен. Проведена масштабная реставрация убойного комплекса, потребовавшая значительных вложений — как со стороны самой компании, так и благодаря привлеченным финансистами «Центр-резерва» заемным средствам. «Практически все объекты на этой площадке прошли комплексный ремонт и модернизацию. По всем направлениям, от оборудования до систем обеспечения — тепло, вода, газовые и электрические сети. Плюс проведена полная замена оборудования холодильного цеха, то есть фактически мы собрали новый холодильник. Дополнительно сформировали цех обвалки мяса, где, собственно, мясо и отделяют от костей. И цех по переработке отходов убоя в мясокостную муку. Обошлось все это нам в порядка 750 млн рублей. Комплексное финансирование включало в себя как собственные средства, так и привлеченные в виде облигационных займов и банковских кредитов», — рассказал «СО» директор «Центр-резерва» Игорь Петриков.

Благодаря проведенной работе теперь в Ставропольском районе будет действовать новое крупное предприятие, способное предоставить рабочие места сотням людей. «Конечно, градообразующим предприятием нас можно назвать с некоторой натяжкой, есть и намного более мощные — тот же АвтоВАЗ. Но однозначно — для Ставропольского района мы достаточно серьезный потребитель рабочей силы. На производстве у нас будет задействовано порядка 300 человек — сейчас набираем персонал и расширяем те участки, которые уже запущены», — комментирует Петриков.

По мере обеспечения объекта персоналом будут расти и объемы переработки. Пока на комбинате забивают поголовье, которое производится непосредственно на свинокомплексе «Центр-резерва» — порядка 5 тыс. голов в месяц. Однако в будущем за счет закупок и расширения собственного производства компания планирует закрывать почти половину потребности региона в свинине. «Сейчас мощности, по сути, небольшие — на забой идет то, что производим сами на нашем комплексе. Но вообще программа этого объекта — до 40 тысяч голов в месяц. Это уже достаточно серьезный объем. При полной мощности мы закроем порядка 40-45% месячного потребления свинины в Самарской области», — поделился планами директор «Центр-резерва».

Будут развивать генетику

Изначальный рост объемов продаж достигнут «Центр-резервом» за счет улучшения генетики поголовья. Генный материал, закупленный у мировых лидеров по свиноводству, позволил увеличить как количество поросят на одну свиноматку, так и средний вес при реализации.

Следующим этапом развития производства после модернизации забойного цеха компания выбрала расширение свинокомплекса и создание собственной племенной фермы. Выращивание прямых генетических линий позволит «Центр-резерву» не только повысить качество выпускаемого мяса, но и поставлять свиней на другие рынки. «Дальше у нас в планах строительство дополнительной площадки у расположенного в Красноармейском районе свинокомплекса. У нас давно было намечено серьезно заняться племенной тематикой, поэтому и ориентируемся на создание специальной фермы. За счет разведения племенных свиней и сами будем обеспечены высококачественным материалом, и сможем реализовывать его сторонним предприятиям. На территории Самарской области и, возможно, за ее пределами. Подобный опыт у нас уже есть, мы работали по такой схеме с некоторыми компаниями», — отмечает Игорь Петриков.