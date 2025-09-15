Крейсер «Адмирал Нахимов» завершил первый этап заводских испытаний
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» завершил первый этап заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны РФ.
«Тяжёлый атомный ракетный крейсер „Адмирал Нахимов“, проходящий модернизацию и ремонт на производственном объединении „Северное машиностроительное предприятие“, успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в море и прибыл к штатному причалу завода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов. Испытания, в которых принимает участие сдаточная команда предприятия «Севмаш» и экипаж корабля, будут продолжены по графику, подчеркнули в МО РФ.
