В Москве начали выпускать отечественные банковские и топливные карты для повседневной жизни
В столице запустили производство, которое коснется многих жителей города и страны. Одна из московских компаний, специализирующаяся на RFID-продукции, недавно расширила свои мощности и благодаря этому освоила выпуск новых для себя продуктов — банковских и топливных карт. Это значит, что карты, которые мы используем каждый день для оплаты покупок или заправки автомобиля, теперь могут быть полностью отечественными, можно даже заказать для себя карты с индивидуальным дизайном в том числе при крупных тиражах.
Столичная компания «Смарт Системз» создаёт смарт-карты и RFID-метки для разных сфер жизни — от банковских платежей до систем безопасности. Здесь производят не просто платежные инструменты, а многофункциональные решения, которые становятся частью повседневности. Каждая карта соответствует строгим стандартам качества и может быть адаптирована под конкретные нужды бизнеса или человека, сообщили в Правительстве Москвы.
«Запуск производства банковских и топливных карт — важная веха для развития нашей компании. Мы планируем продолжать наращивать экспертизу и производственные мощности, чтобы предлагать клиентам передовые RFID-решения для их бизнес-задач», — рассказал генеральный директор компании Никита Кожемякин.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Мануфактура Invisiline в МосквеАрхитекторы GEOMETRIX вдохнули новую жи...sp;расположив в нём производство вентиляционных диффузоров Invisiline.
- Российские пластины вдвое дешевле импортных за счет новой технологии, ...елями станут все мировые производители электронных изделий и приборов.
- В Москве в ТиНАО строится завод по производству батарей для ...идуальной мобильности (электровелосипеды, электросамокаты, электроскутеры).
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0