В столице запустили производство, которое коснется многих жителей города и страны. Одна из московских компаний, специализирующаяся на RFID-продукции, недавно расширила свои мощности и благодаря этому освоила выпуск новых для себя продуктов — банковских и топливных карт. Это значит, что карты, которые мы используем каждый день для оплаты покупок или заправки автомобиля, теперь могут быть полностью отечественными, можно даже заказать для себя карты с индивидуальным дизайном в том числе при крупных тиражах.

Столичная компания «Смарт Системз» создаёт смарт-карты и RFID-метки для разных сфер жизни — от банковских платежей до систем безопасности. Здесь производят не просто платежные инструменты, а многофункциональные решения, которые становятся частью повседневности. Каждая карта соответствует строгим стандартам качества и может быть адаптирована под конкретные нужды бизнеса или человека, сообщили в Правительстве Москвы.

«Запуск производства банковских и топливных карт — важная веха для развития нашей компании. Мы планируем продолжать наращивать экспертизу и производственные мощности, чтобы предлагать клиентам передовые RFID-решения для их бизнес-задач», — рассказал генеральный директор компании Никита Кожемякин.