В Челябинске на машиностроительном предприятии открылось производство полного цикла для выпуска грузоподъемной техники. Новый комплекс, который работники называют «завод в заводе», всего за три года был построен с нуля и объединил все этапы создания машин — от металлического листа до готового изделия.

Здесь будет выпускаться принципиально новая для завода продукция, включая недавно представленный бортовой автомобиль «Челябинец» с краном-манипулятором(модель оборудована не только краном, но и монтажной люлькой для подъема людей на высоту до 22 метров, и мощным буром, способным бурить скважины глубиной до 8,5 метров). Производство оснащено самым современным оборудованием: роботизированными сварочными комплексами, центром механической обработки и собственной окрасочной линией.

Создание комплекса — важнейший шаг на пути к нашей технологической независимости и повышению конкурентоспособности завода. Новый цех поможет решить сразу несколько задач. Во-первых, расширить перечень выпускаемой продукции и предложить покупателям новые виды конкурентоспособной востребованной техники. Во-вторых, мы повышаем локализацию производства деталей и закрываем собственную потребность в комплектующих, которые раньше покупали за рубежом. В-третьих, новые производственные мощности дают нам возможность работать и для сторонних заказчиков, в том числе, дорабатывать машины под их цели", — говорит генеральный директор АО «ЧМЗ» Петр Вагин.

На этой площадке будут собирать краны-манипуляторы разных типов и грузоподъемности — как L, так и Z-образные, которые затем можно установить на различные шасси. Каждую такую установку можно дополнительно укомплектовать под конкретные задачи. Мощности предприятия позволяют выпускать от 800 до 1500 изделий в год, сообщает ФРП Челябинской области.