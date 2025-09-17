ФЛЭК (ГК Нефтьсервисхолдинг), ведущий отечественный производитель реагентов для нефтехимической отрасли, завершил масштабную программу модернизации своего производственного комплекса. Финальным этапом проекта стал ввод в эксплуатацию нового реактора перемешивающего типа, изготовленного из нержавеющей, химически стойкой, стали, по специальному проекту. Запуск нового реактора вместе с внедрением новой системы автоматического пожаротушения знаменует выход компании на новый уровень качества своей продукции и безопасности производства.

Новый реактор заменил устаревшее оборудование. Использование оборудования нового поколения кратно снижает риск получения некондиционной продукции благодаря исключению попадания в процесс частиц железа и других механических примесей, что было характерно для реакторов из «черного» металла при работе с коррозионно-агрессивными компонентами. Современное исполнение реактора, выделение обособленной линии подачи сырья и выхода готовой продукции, а также снижение простоев на техническое обслуживание позволят компании нарастить среднесуточный объем выпускаемой продукции более чем на 10%. На сегодняшний день полностью завершены монтаж оборудования и все необходимые пуско-наладочные работы.

Новое оборудование позволит ФЛЭК выйти на объемы производства 25 тыс. тонн реагентов в год. А уникальное приборное оборудование научно-исследовательской лаборатории позволяет компании проводить полный спектр исследований, включая подбор деэмульгаторов методом «bottle test», оценку эффективности ингибиторов парафиноотложения методом «холодного пальца», определение защитного действия ингибиторов коррозии с помощью U-образной трубки и т. д.

На сегодняшний день в портфеле компании более 80 видов уникальных продуктов, включая деэмульгаторы водонефтяных эмульсий, ингибиторы парафиноотложений, углеводородные растворители, нейтрализаторы сероводорода и ряд других реагентов. С апреля 2025 года проводится третий этап разработки биоразлагаемых реагентов, который заключается в исследовании возможности промышленного производства образцов, показавших наибольшую эффективность в лабораторных условиях.