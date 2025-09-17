ФЛЭК завершил масштабную программу модернизации оборудования запуском нового реактора
ФЛЭК (ГК Нефтьсервисхолдинг), ведущий отечественный производитель реагентов для нефтехимической отрасли, завершил масштабную программу модернизации своего производственного комплекса. Финальным этапом проекта стал ввод в эксплуатацию нового реактора перемешивающего типа, изготовленного из нержавеющей, химически стойкой, стали, по специальному проекту. Запуск нового реактора вместе с внедрением новой системы автоматического пожаротушения знаменует выход компании на новый уровень качества своей продукции и безопасности производства.
Новый реактор заменил устаревшее оборудование. Использование оборудования нового поколения кратно снижает риск получения некондиционной продукции благодаря исключению попадания в процесс частиц железа и других механических примесей, что было характерно для реакторов из «черного» металла при работе с коррозионно-агрессивными компонентами. Современное исполнение реактора, выделение обособленной линии подачи сырья и выхода готовой продукции, а также снижение простоев на техническое обслуживание позволят компании нарастить среднесуточный объем выпускаемой продукции более чем на 10%. На сегодняшний день полностью завершены монтаж оборудования и все необходимые пуско-наладочные работы.
Новое оборудование позволит ФЛЭК выйти на объемы производства 25 тыс. тонн реагентов в год. А уникальное приборное оборудование научно-исследовательской лаборатории позволяет компании проводить полный спектр исследований, включая подбор деэмульгаторов методом «bottle test», оценку эффективности ингибиторов парафиноотложения методом «холодного пальца», определение защитного действия ингибиторов коррозии с помощью U-образной трубки
На сегодняшний день в портфеле компании более 80 видов уникальных продуктов, включая деэмульгаторы водонефтяных эмульсий, ингибиторы парафиноотложений, углеводородные растворители, нейтрализаторы сероводорода и ряд других реагентов. С апреля 2025 года проводится третий этап разработки биоразлагаемых реагентов, который заключается в исследовании возможности промышленного производства образцов, показавших наибольшую эффективность в лабораторных условиях.
