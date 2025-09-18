Подпишись
Новый роботизированный сварочный комплекс открыли на «Курганском заводе комплексных технологий»

В день открытия пятого юбилейного Курганского индустриального фестиваля на «Курганском заводе комплексных технологий» (КЗКТ, входит в группу компаний «Интертехэлектро») состоялось официальное открытие нового роботизированного сварочного комплекса.

Сварочный комплекс портального типа предназначен для сборки и сварки крупногабаритных металлоконструкций в автоматическом режиме. Он оснащен портальной системой с промышленным роботом манипулятором. У него есть две рабочие зоны: в первой располагается универсальная сварочная поверхность для сборки рамных конструкций различной конфигурации. Во второй — синхронные вращатели-позиционеры, необходимые для сварки со всех точек под оптимальным углом.

Инвестиции в создание комплекса составили 120 млн рублей, из них 90 млн вложены АО «Интертехэлектро» и 30 млн выделено в виде субсидии Фондом «Агентство технологического развития Курганской области».

Основное преимущество роботизированного комплекса по сравнению с ручной сваркой в высокой скорости работы, повышенной точности и качестве выполнения сварочных операций. Продуктивность работы комплекса равна труду четырех-пяти сварщиков.

