В ЯНАО установлен новый наплавной мост проекта ТП 455.24/РВНЦ через реку Ямсовей
В Ямало-Ненецком автономном округе завершены работы по сборке и наведению наплавного (понтонного) моста через реку Ямсовей по проекту ТП 455.24/РВНЦ, состоящего из понтонов, построенных по проекту РВНЦ.05/21.
Назначение моста — для проезда автотранспорта полной массой до 60 тонн с нагрузкой на ось с односкатными колесами не более 7,5 тонн, на ось с двухскатными колесами не более 15 тонн.
Главные размерения наплавного моста:
длина (по корпусу понтонов), м — 48,0;
длина (с аппарелями), м — 64,0;
ширина габаритная, м — 8,28;
высота борта понтонов, м — 1,5;
грузоподъемность, т — 60;
валовая вместимость — 524.
