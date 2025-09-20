ООО ПКФ «СтанкоАртель».Импортозамещение. Поводки зажима колесной пары КЗТС1836
Данный вид зажимных устройств применяется на тяжелых колёсотокарных станках мод КЗТС1836, 1836М.10, 1836.10МФ производства «Краматорского завода тяжелого станкостроения им. В.Я. Чубаря» (г.Краматорск, Донецкая обл.), а также современных модернизациях: ТК936Ф3.
Данный вид станков используется практически во всех вагоноремонтых депо, вагоностроительных заводах и вагонно-колесных мастерских РФ и стран СНГ. Станки предназначены для одиночной обработки колесных пар (выкаченных из-под вагона) грузовых и пассажирских вагонов по поверхности катания. На станках предусмотрена так же обработка, при необходимости, внутренних базовых торцев колес.
