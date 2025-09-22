MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 23
Bionysheva_Elena Судостроение и судоходство

Парогенераторы для «Ленинграда»: на атомный ледокол установили оборудование для жизни в Арктике

© t.me

На строящийся атомный ледокол «Ленинград» успешно установили парогенераторы низкого давления. Монтаж сложного оборудования выполнили специалисты Балтийского завода.

Задача этих генераторов — производить пар для обогрева помещений, подачи горячей воды и обеспечения работы различных вспомогательных систем ледокола. Именно это оборудование создаст уют и необходимые условия для полярников, которые будут месяцами работать в холодных арктических широтах.

Всего на борт ледокола установили два таких агрегата. Их разместили симметрично — по одному на правом и левом борту, чтобы обеспечить баланс. Для монтажа тяжелого оборудования специалисты использовали краны и специальную такелажную оснастку, сообщают .

Параллельно с установкой оборудования на «Ленинграде» продолжаются работы по формированию корпуса судна.

Атомный ледокол «Ленинград» — это уже шестой корабль проекта 22220, который строится на Балтийском заводе для «Росатома».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт