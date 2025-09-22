На строящийся атомный ледокол «Ленинград» успешно установили парогенераторы низкого давления. Монтаж сложного оборудования выполнили специалисты Балтийского завода.

Задача этих генераторов — производить пар для обогрева помещений, подачи горячей воды и обеспечения работы различных вспомогательных систем ледокола. Именно это оборудование создаст уют и необходимые условия для полярников, которые будут месяцами работать в холодных арктических широтах.

Всего на борт ледокола установили два таких агрегата. Их разместили симметрично — по одному на правом и левом борту, чтобы обеспечить баланс. Для монтажа тяжелого оборудования специалисты использовали краны и специальную такелажную оснастку, сообщают .

Параллельно с установкой оборудования на «Ленинграде» продолжаются работы по формированию корпуса судна.

Атомный ледокол «Ленинград» — это уже шестой корабль проекта 22220, который строится на Балтийском заводе для «Росатома».