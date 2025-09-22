Парогенераторы для «Ленинграда»: на атомный ледокол установили оборудование для жизни в Арктике
На строящийся атомный ледокол «Ленинград» успешно установили парогенераторы низкого давления. Монтаж сложного оборудования выполнили специалисты Балтийского завода.
Задача этих генераторов — производить пар для обогрева помещений, подачи горячей воды и обеспечения работы различных вспомогательных систем ледокола. Именно это оборудование создаст уют и необходимые условия для полярников, которые будут месяцами работать в холодных арктических широтах.
Всего на борт ледокола установили два таких агрегата. Их разместили симметрично — по одному на правом и левом борту, чтобы обеспечить баланс. Для монтажа тяжелого оборудования специалисты использовали краны и специальную такелажную оснастку, сообщают .
Параллельно с установкой оборудования на «Ленинграде» продолжаются работы по формированию корпуса судна.
Атомный ледокол «Ленинград» — это уже шестой корабль проекта 22220, который строится на Балтийском заводе для «Росатома».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А.Гагарина Объединённой...естированы в различных рабочих режимах лётчиками Министерства обороны.
- АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохи...льзовании полимерной протонообменной мембраны и деионизированной воды.
- Специалисты Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную...22220. Блок-секция является защитной оболочкой реакторных отсеков.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0