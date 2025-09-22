В Рязани открыли новый спорткомплекс с бассейном и залами для игровых видов спорта
В Рязани появился отличная новость для любителей спорта — открыли новый современный спортивный комплекс. Здесь есть всё для занятий: 25-метровый бассейн, большой зал для игровых видов спорта, три малых зала для тренировок. Для комфорта посетителей оборудовали удобную раздевалку, буфет и просторную парковку, сообщило Правительство Рязанской обаласти. Территорию вокруг тоже благоустроили — теперь здесь приятно проводить время. Заниматься в новом комплексе смогут и дети, и взрослые. Уже в августе начинают работать бесплатные секции по футболу, волейболу, плаванию, дзюдо и даже горным лыжам.
Комментарии 1