Иркутская область: развитие экономики (часть 2)

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Объём инвестиций в экономику Иркутской области в 2024 году, по предварительной оценке, составил более 900 млрд рублей. Объёмы экспорта за восемь месяцев 2024 года тоже увеличились на 11% по сравнению с данными аналогичного периода 2023 года. В 2025 году в регионе продолжат работу на экспорт около 600 предприятий региона, внешнеторговые связи в Приангарье выстроены с 74 странами, при этом, доля несырьевого неэнергетического экспорта составляет около 60%. Такая высокая экономическая активность позволяет развивать крупные градостроительные проекты во многих муниципалитетах региона, среди них Братск, Усть-Кут, Жигалово, Тайшет, Шелехов и, конечно же, Иркутск.

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Одним из крупнейших завершенных инвестиционных проектов в 2024 году стал запуск целлюлозно-картонного комбината в городе Усть-Илимске с мощностью производства 600 тысяч тонн чистоцеллюлозного тарного картона в год. Общий объем инвестиций составил более 130 млрд рублей, выход на проектную мощность запланирован на 2025 год. Новая экономика подстегнула региональное градостроительство. По итогам 2024 года Иркутская область вошла в топ-10 субъектов Российской Федерации по количеству проектов комплексного развития территорий (КРТ), реализуемых в регионе. Сегодня в рамках КРТ в Приангарье реализуются и готовятся к реализации 27 проектов общей площадью 424,36 га с градостроительным потенциалом 1 247,65 тыс. кв. метров. Крупнейшие проекты КРТ реализуются в Усолье-Сибирском, Саянске, Усть-Куте, Усть-Илимске, Шелехове, Братске, Жигалово и Иркутске.

Иркутская нефтяная компания строит в Усть-Куте жилой комплекс для сотрудников © invest.irkobl.ru

Семь предприятий Иркутской области вошли в межрегиональный промышленный химический кластер.

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В России создан межрегиональный промышленный химический кластер. Министерство промышленности и торговли внесло его в специальный реестр. Кластер сформирован на базе химических предприятий Иркутской области, а также Республики Башкортостан, Омской области, Чувашской Республики и Республики Марий Эл. В кластер входят 11 предприятий, семь из них расположены в Приангарье, это ООО «ПМК», АО «Усолье-Сибирский Химфармзавод», ООО «Химстроймонтаж», ООО «Юность», ООО «СмартСинтез», ООО «Ангара-Реактив», ЗАО «Реактив». Участники реализуют три проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции.

Внешнеторговый контракт с китайской компанией заключила компания ООО «КАХОР-ПРОДУКТ» из г. Зима.

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Договор о поставке из Иркутской области в Китайскую Народную Республику дигидрокверцетина — вещества, широко используемого в фармацевтической и пищевой промышленности, заключили в рамках реверсной бизнес-миссии делегации из КНР. Участники китайской делегации — представители руководства компаний с многолетним опытом работы на рынке Китая. В первую очередь их заинтересовали натуральные продукты, включая дикорастущие растения, потому что в КНР растет спрос на экологически чистую продукцию. Успех реверсной бизнес-миссии открывает новые перспективы для развития международного торгово-экономического сотрудничества Приангарья.

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После банкротства ООО «Сибирский кедр» Гидролизный завод оказался в полуразрушенном состоянии. Для его восстановления потребовалось около двух лет кропотливой работы и материальных вложений. На сегодняшний день многие здания приведены в надлежащий вид, сделан капитальный ремонт, приобретено новое оборудование для переработки, производства и выпуска биологически активной добавки на основе дигидрокверцетина. Предприятие не собирается останавливаться на достигнутом, разрабатываются проекты по производству продуктов питания с добавлением дигидрокверцетина, которые будут благотворно влиять на здоровье людей.

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Иркутский «Медтехсервис» в 2024 году выпустил в два раза больше глюкометров.

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В 2024 году иркутская компания «Медтехсервис» произвела более шестисот тысяч глюкометров и трёх миллионов тест-полосок к ним. Это в два раза больше в сравнении с предыдущим годом.

ООО «Медтехсервис» является единственным в России заводом полного цикла производства диабетических тест-полосок к глюкометрам. Предприятие начало работу в 2018 году, и на сегодняшний день продукция компании представлена более чем в 40 регионах России, а также в странах СНГ. На заводе работают свыше ста человек. Производимые компанией глюкометры обеспечивают результат измерения уровня сахара в крови всего за пять секунд и обладают пожизненной гарантией. А тест-полоски, выпускаемые заводом, обеспечивают возможность измерения с помощью как капиллярной, так и венозной крови. При этом необходимый объём капли крови для анализа — всего 0,001 миллилитра.

Фармасинтез выпустил в гражданский оборот новый препарат Лонградакс, предназначенный для наркоза.

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Иркутский флагманский завод ГК Фармасинтез с гордостью представил новый экологически безопасный препарат Лонградакс, основанный на действующем веществе Десфлуран. Лонградакс, МНН Десфлуран — средство для ингаляционного наркоза, представляющее собой жидкость для ингаляций — галогенизированный фтором метилэтилэфир. Применяется для вводной и/или поддерживающей анестезии у взрослых, а также для поддержания анестезии у детей при проведении хирургических операций. На сегодняшний день Фармасинтез единственный источник жизненно важного препарата для всей страны.

Модернизация и импортозамещение — ключевые направления 2024-го года в работе АО «Саянскхимпласт».

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Градообразующее предприятие Саянска выпускает более трети общего объёма поливинилхлорида в стране. Поливинилхлорид, выпущенный в Саянске, используется, в частности, для производства оконного профиля, фасадных и кровельных материалов, полимерных компаундов для промышленности и строительства. Объекты, где окна и двери сделаны из профиля, изготовленного из саянского ПВХ, это жилые комплексы, больницы, школы, административные здания по всей России, включая Крайний Север. Продукция из саянского поливинилхлорида уезжает в Беларусь, Армению, Казахстан, Киргизию и даже в Турцию, на площадку АЭС «Аккую».

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"Нулевой зазор" - это самая современная технология в области электролиза хлора и каустика. На Саянскхимпласте её внедрение близится к завершению. В 2022-2024гг. тут перевели на эту технологию семь электролизёров, в 2025 году остаётся ещё два для полного перехода на нулевой зазор. Это позволяет значительно сократить удельное энергопотребление, загрязнение атмосферы и стабильно работать по выпуску продукции максимального качества.

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Осенью 2024-го Саянскхимпласт запустил ещё один крупный проект — выпуск соляной кислоты для реализации сторонним потребителям. Прежде процесс производства этой кислоты на предприятии был рассчитан только для собственных нужд. На заводе для этих целей дополнили производственную цепочку узлом залива кислоты в железнодорожную тару, подготовили соответствующую инфраструктуру.

Химики и инженеры Саянскхимпласта также разработали рецептуры и технологии, предполагающие некоторые изменения в производственной схеме, и позволяющие обойтись без части поставок сырья из-за рубежа.

«Байкалкварцсамоцветы» покоряют мир.

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«Байкалкварцсамоцветы» — одно из немногих предприятий в Иркутской области, которое можно назвать ярким представителем креативной индустрии. Причем компания начала развивать эту сферу задолго до того, как это стало трендом. Уже почти 60 лет геолого-промышленное предприятие полного цикла создает оригинальную продукцию из самоцветных камней, осваивая новые международные рынки, завоевывая престижные награды на конкурсах камнерезного искусства и развивая промышленный туризм.

© invest.irkobl.ru

«Байкалкварцсамоцветы» постоянно участвует в престижных профессиональных конкурсах, подтверждая высокий художественный уровень своих произведений. В 2024 году работы сотрудников предприятия завоевали весь пьедестал почета на XIII Всероссийском конкурсе «Наследники Данилы-мастера» в Екатеринбурге. Первое место в номинации «Молодой мастер» завоевала работа «Алабай» Николая Абдушинова. Реалистичная статуэтка из нефрита была приобретена в частную коллекцию.

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Пожалуй, это одно из самых необычных промышленных предприятий Приангарья. Неудивительно, что участие «Байкалкварцсамоцветы» в Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стало настоящей сенсацией экспозиции павильона Иркутской области.

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Нефритовые сапоги геолога прогремели на всю страну. Их примеряли артисты, политики, губернаторы и даже президент, а простые посетители буквально выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться в необычной обуви.

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Тогда же появилась идея сделать женскую пару обуви из чароита. Сапожки из уникального сиреневого минерала, инкрустированные офикальцитом, представили на ВДНХ к 8 Марта.

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«Байкалкварцсамоцветы» постоянно расширяют рынки сбыта и ассортимент своей продукции и по праву гордятся ее высоким качеством, ежегодно подтверждают его участием в конкурсе «100 лучших товаров России». В 2024 году знаком качества отмечены пять линеек. Кроме того, компания активно завоевывает новые международные рынки. В 2024 году изделия компании впервые были поставлены в Индию, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты.

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Среди новинок 2024 года объемные бабры из трех минералов, которые добывает компания, — нефрита, чароита и офикальцита, а также иконы-барельефы из этих камней. В «галерею портретов» исторических личностей, изготовленных предприятием, в этом году добавился бюст первого министра юстиции Российской империи Гавриила Державина. Он был изготовлен из офикальцита по модели скульптора из Санкт-Петербурга Алексея Сергиенко и установлен в сквере возле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Скоро у компании будет еще больше возможностей для развития производства, ведь на ее территории возводится новый производственный корпус, который планируют запустить в 2025 году.

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Эн+ инвестировал 3 млрд рублей в гидроэлектростанции Иркутской области

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Для развития экономики Сибири и надёжной работы энергосистемы макрорегиона российский энергохолдинг Эн+ продолжает реализацию масштабной программы модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия». Недавно на Братской ГЭС завершено обновление гидроагрегата № 1, который стал 16-м по счету на станции с начала проведения реконструкции.

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На Братской ГЭС «Новая энергия» стартовала в 2007 году. На первых двух этапах на станции была проведена модернизация 12 гидроагрегатов. В 2021 году стартовал очередной этап реконструкции ГЭС. В результате проведенных работ было установлено новое рабочее колесо из специальной нержавеющей стали, заменены или отремонтированы всех основные и вспомогательные узлы. После модернизации коэффициент полезного действия вырос на 5,5% - до 96,5%. Таким образом, станция вырабатывает больше электроэнергии, используя сопоставимый объем пропускаемой воды. До 2026 года планируется заменить еще два рабочих колеса.

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На Иркутской ГЭС в 2024 году выполнили техническое перевооружение гидроагрегатов, а на Усть-Илимской ГЭС обновили маслонаполненный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

© invest.irkobl.ru

Рекордные инвестиции в 2024 году Эн+ направил на развитие своего угольного дивизиона. Для обеспечения устойчивой добычи твёрдого топлива было израсходовано 2 млрд рублей. На эти средства проводится модернизация производства, закупка основного и вспомогательного оборудования для всех угольных активов холдинга. Крупнейшие угольные разрезы Эн+ находятся в Тулуне и Черемхово. Для наращивания объёмов производства больше половины средств вложено в автомобильную и железнодорожную технику, оборудование для добычи и бурения, а также вспомогательные машины. Гидравлические экскаваторы посупили для Жеронского и Черемховского разрезов в Иркутской области, а также Ирбейского разреза в Красноярском крае. Ещё шесть автосамосвалов пополнили парк самого северного разреза в Усть-Улимске. На Тулунский филиал в рамках инвестиционной программы поступил тепловоз.

Шагающий экскаватор ЭШ 15/90 © invest.irkobl.ru

Рудоремонтный завод компании «Востсибуголь» (входит в энергохолдинг Эн+) приступил к модернизации и переносу на новый производственный участок шагающего экскаватора ЭШ 15/90. Машину законсервировали более 20 лет назад — в начале нулевых. Сейчас на Черемховском месторождении угля планируют разрабатывать новые участки, поэтому возникла необходимость в дополнительной технике. Впереди перенос ещё семи драглайнов. На это инвестируют более двух миллиардов рублей. По планам, старый-новый драглайн встанет в строй уже в 2025 году, его будут задействовать на вскрышных работах.

© invest.irkobl.ru

Шагающий экскаватор из особой высокопрочной стали выпустили в 70-х годах ХХ столетия, и прослужит он ещё долго, уверены специалисты. Однако для этого Рудоремонтный завод проведет масштабное обновление драглайна с использованием современных технологий. Предстоит модернизировать систему шагания и управления электроприводами, оснастить машину централизованной автоматической системой смазки. Также предусмотрено создание более комфортных условий работы для экипажа, в том числе установка эргономичной кабины и системы контроля работы экскаватора с визуализацией всех данных на мониторе на рабочем месте машиниста.

© invest.irkobl.ru

Всего на модернизацию и перенос ЭШ 15/90 «Востсибуголь» направит 300 миллионов рублей. Машину планируют задействовать на вскрышных работах: драглайны незаменимы там, где необходимо перемещать большие объёмы горной массы. Длинная стрела позволяет забрасывать ковш на большие расстояния — 90 метров, при этом самому экскаватору не нужно ездить с места на место. В основании экскаватора — опорная плита, а при необходимости передвижения вес техники переносится на опорные башмаки, или, как их еще называют, лыжи. Экскаватор в этот момент приподнимается, смещается и снова встаёт на грунт опорной плитой — это и называется шагом. Кстати, средняя скорость машин небольшая — всего 60-80 метров в час.

© invest.irkobl.ru

До 2036 года шагающий экскаватор переместит 33,8 миллиона кубических метров горной массы. Освоение новых участков Черемховского месторождения — крупный инвестиционный проект. Он позволит улучшить качество сырьевой базы и увеличить экспортные поставки угля. Кроме этого экскаватора до 2031 года планируют переместить и модернизировать ещё семь аналогичных машин, большая часть которых находится в рабочем состоянии.

Новый сборочный цех Черемховского рудоремонтного завода © invest.irkobl.ru

Для Черемховского рудоремонтного завода данный инвестиционный проект — это, в первую очередь, обеспечение стабильной загрузки специалистов на ближайшие годы, уход от сезонности работ. На предприятии работают 260 человек, с учётом новых объёмов тут будут создавать новые рабочие места. Для этих целей весной 2024 года вступил в строй современный сборочный цех. Здесь залили новый пол, заменили окна, отремонтировали фасад и бытовые помещения. Всего было отремонтировано почти 1000 кв. м площади, а инвестиции в ремонт и закупку оборудования составили почти 30 млн рублей.

© invest.irkobl.ru

Благодаря таким проектам Эн+ вошёл в топ-3 энергетических компаний-инвесторов России, нарастив инвестиции до 126,1 млрд рублей. Так, компания построит 3 новых энергоблока на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском общей мощностью 690 МВт, строит литейное производство в Тайшете, проводит экологическую модернизацию БрАЗа .

© invest.irkobl.ru

Компания направляет значительные средства и в социальные проекты, нацеленные на развитие регионов ответственности и улучшение качества жизни в них, строит детские площадки и спортивные центры, реставрирует объекты исторического наследия и создаёт современные общественные пространства, а в городах присутствия реализует программу строительства новых жилых кварталов.

© invest.irkobl.ru

Финансирование 24 инициативных проектов, способствующих развитию и благоустройству территорий и общественных пространств в 7 городах Иркутской области: Братске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхове и Железногорск-Илимском составляет почти 12 млн рублей. Свой крупнейший градостроительный проект компания реализует в Иркутске, речь идёт о районе Цесовской набережной .

© invest.irkobl.ru

Я уже писал, что в октябре 2024 года в историческом центре Иркутска открылся пятизвёздочный отель Родина . В середине декабря состоялось торжественное открытие гостиницы.

© invest.irkobl.ru

Новая жизнь такого объекта культурного наследия, как «Бани Курбатова и Русанова» — яркий пример вклада промышленника и мецената в развитие сибирских городов. Реализация проекта стоимостью 4,7 млрд рублей позволила не только обеспечить рабочими местами 180 человек, отель премиум-класса символизирует собой новый этап развития Цесовской набережной.

© invest.irkobl.ru

Иркутск станет одним из первых городов России, где будет реализован проект Кенго Кумы, который по версии Time в 2021 году признан самым влиятельным архитектором мира. Сегодня, при активном содействии Эн+, на Цесовской набережной ведётся строительство «Восточного квартала», его уже называют знаковым объектом для столицы Приангарья.

Проект реконструкции территории Цесовской набережной © invest.irkobl.ru

Чуть больше века назад возведение Центральной электрической станции на набережной Ангары стало для города историческим событием. С тех пор многое изменилось. Иркутск сильно вырос, появились более современные и мощные источники энергии. Пришло время перемен и новых смыслов. Эн+ намерен повернуть Цесовскую набережную лицом к городу, сделать её неотъемлемой частью комфортной среды.

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Эн+ уже начал воплощать свои идеи в жизнь. Восхищение вызывает перекачивающая насосная станция «Правобережная». При разработке проекта здания архитекторы ориентировались на облик первой городской электростанции, которая располагалась в том же районе. Объект выполнили в стиле индустриального реализма начала ХХ века. В отделке станции применялись уникальные материалы, например, реставрационный кирпич. При строительстве объекта специалисты смонтировали окна из архитектурного стекла и аутентичные кованые ворота. Все выполнено с большим вниманием к деталям, несмотря на то, что это инженерное сооружение.

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Обращает на себя внимание и здание электрической подстанции, его архитектура по своим решениям отсылает к иркутскому конструктивизму .

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Приковывает взгляд новое административное здание ряром с Курбатовскими банями.

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Новый жилой комплекс тоже вдохнёт жизнь в этот забытый на целый век район.

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Впереди реализация грандиозного проекта, аналогов которому в Иркутске нет. Его автором является японский архитектор с мировым именем Кенго Кума. Работы мастера завораживают и вдохновляют, их ценят за инновационные принципы дизайна и передовые технологии, за почитание древней мудрости и объединение различных культур.

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Японский архитектор приезжал в Иркутск в 2017 году. Ему удалось проникнуться уникальной природой Сибири, узнать о традициях и особенностях старинного города, понять его характер. В основе каждого проекта Кенго Кумы гармония между человеком и природой. Так, по задумке архитектора здания «Восточного квартала» будут напоминать берёзы — черные балконы украсят фасады домов.

© invest.irkobl.ru

«Восточный квартал» представляет собой единое здание площадью почти 62 тыс. кв. м. Кроме жилого фонда на первом этаже запланировано многофункциональное пространство — стилобат, остеклённый по всему периметру. Здесь будут находиться авторские рестораны, кафе, публичная библиотека, бутики с фермерскими продуктами. Проектом предусмотрено восемь входов и выходов, которые позволят свободно проходить с центральных улиц города на набережную.

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Отличительная особенность «Восточного квартала» — здания переменной этажности. Архитекторы постарались деликатно подойти к историческому сердцу Иркутска, чтобы новостройка не нарушила сложившийся облик, а наоборот украсила город. Самое высокое офисно-административное здание высотой восемь этажей появится рядом с насосной станцией. Ближе к мемориалу «Вечный огонь» будет плавное понижение зданий до пяти этажей. Параллельно со строительством «Восточного квартала» будет решаться вопрос с берегоукреплением. Для реализации этого проекта потребуется консолидация власти всех уровней — федеральной, региональной и муниципальной. Чтобы ускорить процесс, Эн+ взял обязательства — подготовить проект по благоустройству Цесовской набережной.

© invest.irkobl.ru

Благодаря крупному бизнесу в Иркутской области постепенно внедряется комплексный градостроительный подход к реновации территорий, что позволит не только сохранить уникальный облик сибирских городов, но и создать новые знаковые объекты, которые определят будущее Приангарья на десятилетия вперёд!

О современной сибирской экономике читайте в статьях: «Иркутская область: развитие экономики », «Новая экономика Прибайкалья », «Новая экономика Прибайкалья (часть 2) », а также «Развитие Сибири (часть 6) » и «Развитие Сибири (часть 7) ».

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