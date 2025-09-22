Компания БАЛИТЕХ успешно осуществила поставку в Республику Татарстан г. Набережные Челны, линии грануляции на базе двухшнекового компаундера для производства полиамидных компаундов, армированных стекловолокном. Данная линия позволит Заказчику выпускать высококачественные композитные материалы, востребованные в автомобилестроении, электротехнике и промышленном производстве.

Новая линия позволяет производить специализированные марки полиамидных компаундов с вводом стекловолокна до 35%. Благодаря особой конфигурации шнеков для армирования можно использовать различные марки стеклонити и рубленого стекловолокна.

Использование на линии компаундирования стекловолокна разных видов позволит производить стеклонаполненные марки полиамида с длиной волокна в диапазоне от 75 до 500 микрон, такой диапазон перекрывает большинство задач, которые ставятся потребителями армированных полиамидных компаундов.

Ключевые особенности технологии

Бережное смешивание с сохранением длины стекловолокна. Специальная конфигурация смесительных и зубчатых элементов шнека компаундера обеспечивает наилучшее распределение волокон в полимерной матрице, это залог стабильного качества готовой гранулы по физико-механическим показателям. Использование специализированных зубчатых элементов на шнеках обеспечивает беспрецедентно высокую степень распределения волокна.

Различные зоны боковой загрузки и ввода — в зависимости от того какой материал и с какими свойствами необходимо произвести на линии, стекловолокно подается через разные зоны двухшнекового экструдера. Инженеры компании БАЛИТЕХ специально разработали конфигурацию шнеков и секций цилиндра экструдера, чтобы обеспечить необходимую гибкость линии для выполнения широкого спектра задач по производимым маркам полиамидных компаундов.

Гибкость настроек под разные марки полиамидов. Двухшнековый экструдер имеет все необходимое для стабильной работы с различными типами полиамидов (PA6, PA66, PA12) и добавками, включая:

Стабилизаторы

Модификаторы

Красители

Энергоэффективность и контроль качества

Точное регулирование температуры в высоком диапазоне. Экструдер имеет специальное исполнение системы нагрева зон цилиндра для работы в высоком диапазоне температур 240-350°C это необходимо для работы с полиамидами различных марок. Для охлаждения секций цилиндра экструдера используется водяная система охлаждения с тонкой настройкой на каждой из зон для предотвращения перегрева и деструкции материала.

Вакуумная дегазация на всем участке формирования расплава. Полиамиды являются гигроскопичными материалами и это затрудняет их переработку на экструдерах без специальной вакуумной системы. Интегрированная зона вакуумной дегазации на всем участке формирования расплава надежно удаляет влагу и летучие примеси, что исключает образование пор в гранулах и повышает качество материала, этот показатель является одним из важных критериев при производстве готовых изделий и деталей из полиамида.

Использование специальных систем дозирования. Для подачи основного материала и наполнителей в шнековое пространство экструдера использованы специализированные модели дозаторов, позволяющие эффективно и без потери в производительности, подавать материалы с низкой насыпной плотностью. Такие системы дозирования с легкостью позволяют работать на трудносыпучих или склонных с слёживанию материалах в виде порошков, волокон, флекса и т. д. Применение специальных дозаторов и питателей Super-Feeder существенно упрощает работу, делает процесс производства готовой гранулы более эффективным и выгодным без потери в производительности.

Надежная конструкция для интенсивной эксплуатации. Двухшнековые экструдеры, поставляемые компанией БАЛИТЕХ для российского рынка, обладают существенными преимуществами и высокой комплектацией для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях. Наборные шнеки экструдера с чередующимися зонами, такие как транспортировка, сжатие, диспергирование, дегазация, позволяют перерабатывать сложные полимерные материалы. Использование специальных сталей и износоустойчивых сплавов обеспечивает длительный ресурс работы без серьезных капиталовложений. Экструдеры оснащаются надежными и мощными редукторами с высоким крутящим моментом, надежной автоматикой от известных в отрасли мировых брендов.

Области применения готовых компаундов

Производимые на данном оборудовании компаунды открывают широкие возможности для промышленности:

PA6+30% стекловолокна: Идеален для производства корпусов электроинструментов, шестерен и подшипников скольжения благодаря высокой жесткости и износостойкости.

PA66+30% стекловолокна: Находит применение в автомобилестроении для изготовления кронштейнов и корпусов воздухозаборников, где требуются прочность и термостойкость.

PA12+30% стекловолокна: Используется для гибких, но прочных деталей в авиакосмической и медицинской отрасли.

Кроме того, двухшнековые компаундеры от компании БАЛИТЕХ позволяют работать и с более сложными наполнителями, такими как углеродное волокно, в диапазоне по наполнению 5-30%, это придает материалам электропроводность, повышенную жесткость (в 2-3 раза выше, чем у стеклонаполненных аналогов) и термостабильность до 200 °C, что востребовано в робототехнике, автоспорте и авиастроении.