Корабелы Амурского завода нашли способ ускорить строительство судов
На Амурском судостроительном заводе (АСЗ, входит в ОСК) начали использовать универсальные плавучие леса собственной разработки. Конструкция предназначена для выполнения работ с воды на судах любого типа, пришвартованных у достроечного пирса.
Новое решение позволяет отказаться от монтажа временных лесов для каждого нового заказа. Это обеспечивает проведение более широкого фронта работ — сборочно-сварочных, монтажных и малярных операций. По оценкам предприятия, применение плавучих лесов позволит сэкономить около 2000 человеко-часов.
Отмечается, что на Амурском судостроительном заводе действует система рационализаторских предложений. По данным за первое полугодие 2025 года, работниками было подано 911 предложений по улучшению, из которых 839 уже реализованы на производстве, сообщили в ОСК.
