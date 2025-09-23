MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 34
mashnews Видеоблог

Боевые МАТРЕШКИ: русские «Нивелиры» на хвосте у спутников-шпионов США

Недавние орбитальные маневры российских спутников серии «Космос"заставили западные СМИ заговорить о предполагаемых «спутниках-убийцах», которые давно участвуют в скрытых звездных войнах и следят за американскими спутниками-шпионами. Очередной запуск аппаратов «Глонасс-К1» и малого экспериментального «Можайца-6», созданного Военно-космической академией имени А.Ф.Можайского в интересах Минобороны, лишь подогрели интерес к российской военной космической программе. Почему вокруг российских военных спутников не прекращается ажиотаж — в сюжете Машньюс

В этом выпуске:

0:00 — Вступление (маневры и запуск российских КА)

0:28 — Фото российских военных КА на орбите выложили астрономы Феликс Шефбэнкер и Марко Ленгброек

0:57 — Военный КА «Космос-2558» отстыковал субспутник

1:26 — Программа «Нивелир» и спутники — инспекторы

1:50 — «Космос-2558» на хвосте «USA-326»

2:18 — Версия голландского астронома Марко Ленгброека о российских миссиях «Космосов»

2:25 — Скандал вокруг спутника-инспектора «Космос — 2542» и американского «USA-245»

3:10 — «Космос — 2576» на хвосте «USA — 314»

3:24 — «Космос — 2588» в орбитальной плоскости «USA — 338»

3:35 — Назначение американского спутника-шпиона «USA 245»

3:48 — «USA-314»

4:01 — «USA-326»

4:18 — «USA-338»

4:47 — Русские «Матрешки» — противоспутниковое оружие?

5:31 — Сложные учения RPO России на низкой околоземной орбите

6:15 — Минобороны о спутниках-инспекторах

6:39 — О недавнем запуске спутников серии «ГЛОНАСС» и «Можайца-6»

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт