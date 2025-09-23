Недавние орбитальные маневры российских спутников серии «Космос"заставили западные СМИ заговорить о предполагаемых «спутниках-убийцах», которые давно участвуют в скрытых звездных войнах и следят за американскими спутниками-шпионами. Очередной запуск аппаратов «Глонасс-К1» и малого экспериментального «Можайца-6», созданного Военно-космической академией имени А.Ф.Можайского в интересах Минобороны, лишь подогрели интерес к российской военной космической программе. Почему вокруг российских военных спутников не прекращается ажиотаж — в сюжете Машньюс
В этом выпуске:
0:00 — Вступление (маневры и запуск российских КА)
0:28 — Фото российских военных КА на орбите выложили астрономы Феликс Шефбэнкер и Марко Ленгброек
0:57 — Военный КА «Космос-2558» отстыковал субспутник
1:26 — Программа «Нивелир» и спутники — инспекторы
1:50 — «Космос-2558» на хвосте «USA-326»
2:18 — Версия голландского астронома Марко Ленгброека о российских миссиях «Космосов»
2:25 — Скандал вокруг спутника-инспектора «Космос — 2542» и американского «USA-245»
3:10 — «Космос — 2576» на хвосте «USA — 314»
3:24 — «Космос — 2588» в орбитальной плоскости «USA — 338»
3:35 — Назначение американского спутника-шпиона «USA 245»
3:48 — «USA-314»
4:01 — «USA-326»
4:18 — «USA-338»
4:47 — Русские «Матрешки» — противоспутниковое оружие?
5:31 — Сложные учения RPO России на низкой околоземной орбите
6:15 — Минобороны о спутниках-инспекторах
6:39 — О недавнем запуске спутников серии «ГЛОНАСС» и «Можайца-6»
