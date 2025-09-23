Наше предприятие производит и поставляет запасные части и узлы для токарно-винторезных станков мод.1Н65 (1М65, ДИП500, 165), РТ117, РТ317 и их исполнений, а так же для станков мод.16К40, 16Р40Ф3 и их модификаций.

Освоено производство токарных 4-х кулачковых патронов с независимым перемещением кулачков диаметром 1000мм и 800мм в сборе. Материал корпуса — сталь 35Л.

ПКФ «СтанкоАртель» обладает значительным конкурентным преимуществом в виде наличия собственного модельных комплектов для отливки корпусов вышеуказанных патроонов. Для наших Заказчиков это означает возможность получить новый патрон или их партию в сжатые сроки с гарантией необходимого объема и заявленного качества продукции.

Патроны комплектуются калеными кулачками в сборе с винтами и пальцами. Помимо стандартных кулачков зажима заготовки, наша организация предлагает Заказчикам оснащение патрона системой «мастер-кулачок и кулачок», что значительно расширяет возможности обработки заготовок на патроне, а также оптимизирует затраты на приобретение ремонтных комплектов кулачков.