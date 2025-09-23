MAX
Великоросс Добыча и разведка полезных ископаемых

В РН-Юганскнефтегазе открылся новый цех по добыче нефти и газа

Расширение производства на легендарномПриобском месторождении (ХМАО) потребовало создания в составе РН-Юганскнефтегаза нового цеха по добыче нефти и газа. Накануне состоялась торжественная церемония открытия ЦДНГ № 25.В составе цеха трудятся 174 специалиста, которым предстоит эксплуатировать 900 скважин действующего фонда, расположенных на 62 кустовых площадках. Новый цех создан путём разделения ЦДНГ № 23, сообщили в пресс-службе компании.

