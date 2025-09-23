В РН-Юганскнефтегазе открылся новый цех по добыче нефти и газа
Расширение производства на легендарномПриобском месторождении (ХМАО) потребовало создания в составе РН-Юганскнефтегаза нового цеха по добыче нефти и газа. Накануне состоялась торжественная церемония открытия ЦДНГ № 25.В составе цеха трудятся 174 специалиста, которым предстоит эксплуатировать 900 скважин действующего фонда, расположенных на 62 кустовых площадках. Новый цех создан путём разделения ЦДНГ № 23, сообщили в пресс-службе компании.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Особая экономическая зона в Нягани — важнейший для Югры и&n... суверенитета России и создание новых технологий по добыче нефти.
- Нефтегазовые предприятия Лангепаса, Урая и Когалыма стали основой перв...-ответсвенной компании по прежнему обращено на города-основатели.
- На базе бывшего молокозавода в поселке Алябьевский Советского рай... новорожденных. На предприятии запущена первая производственная линия.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0