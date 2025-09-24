Роботы в современной жизни, много их или мало? И готовы ли мы, к тому что их станет больше? А их становится всё больше и больше. И не только на производстве и в быту. Это подтвердила прошедшая в Москве 15-я международная выставка SeMAT RUSSIA. Это самая крупная тематическая выставка техники, оборудования, средств автоматизации и роботизации складской и производственной логистики в России.
В этом выпуске:
00:00 — вступление
01:09 — о роботах Лаборатории волновых процессов МФТИ
02:24 — об изделиях НПО «Группа Аванти»
04:04 — о балете роботов Ronavi Robotics
05:38 — о разработках компании AWS-Group
07:10 — завершение
