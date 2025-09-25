Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод модернизировал производство
В первом полугодии 2025 года Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод (РЭРЗ, входит в АО «Желдорреммаш») направил более 60 миллионов рублей на техническое перевооружение. На эти средства было приобретено и введено в эксплуатацию около 20 единиц современного оборудования, что позволило значительно повысить эффективность ключевых производственных процессов. Новая техника установлена в основных цехах и вспомогательных подразделениях. Среди значимых приобретений — 10-тонный электромостовой кран для колесного производства, силовой трансформатор, а также комплекс испытательных стендов и прессов.
Особый акцент в программе модернизации был сделан на оснащении собственной лаборатории контроля качества. Благодаря новому прессу для испытания пружин «Флексикойл» и современным стендам для проверки защитных аппаратов и автотормозов завод теперь полностью самостоятельно проводит сложные испытания для локомотивов серии 2(3)ЭС5К. Это позволило отказаться от услуг сторонних организаций, сократив время и затраты на ремонт, сообщили в Правительстве Ростовской области.
Другие публикации по теме
Комментарии 0