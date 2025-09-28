MAX
Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Удмуртии открыли зерносушильный комплекс

На одном из сельхозпредприятий Можгинского района Удмуртии запустили новый зерносушильный комплекс. Объем инвестиций составил 100 млн рублей.

«Зерносушильный комплекс сейчас как нельзя кстати. Уборка зерновых на предприятии завершилась. Сейчас нужно высушить и очистить зерно от сорных примесей. В этом году оно особенно влажное из-за обильных в августе дождей. По данным Россельхозцентра по Удмуртии влажность зерна варьируется от 11 до 19 процентов по республике. Нормой считается диапазон от 13 до 15 процентов», — отметили в правительстве Удмуртии .
«Здесь предусмотрено мощное зерносушильное оборудование с модульной сушилкой. КЗС сейчас может работать круглосуточно. За сутки можно принять и подработать до 1200 тонн зерна. За час — 65 тонн. Объем инвестиций составил около 100 млн рублей. Половина средств — льготный кредит Россельхозбанка», — рассказал директор агропредприятия Аркадий Вершинин.

