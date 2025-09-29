В Северске выполнен ключевой этап сборки реактора БРЕСТ-ОД-300
На площадке Опытно-демонстрационного энергокомплекса в Северске специалисты смонтировали металлическую оболочку центральной полости реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Это один из самых важных и технологически сложных этапов создания первого в мире энергоблока IV поколения.
Массивная конструкция весом 143 тонны, высотой более 14 метров и диаметром около 8 метров является сердцем будущего реактора. Внутри нее будут размещены корзина активной зоны, тепловыделяющие сборки с инновационным СНУП-топливом и оборудование системы управления и защиты. Оборудование было изготовлено на предприятиях Машиностроительного дивизиона Росатома в Подмосковной Электростали и доставлено в Сибирь по Северному морскому пути.
На площадке с помощью мощного гусеничного крана оболочку подняли на высоту, сопоставимую с девятиэтажным зданием, и точно установили в шахту реактора. Для выполнения этой уникальной операции была специально спроектирована и изготовлена траверса грузоподъемностью 400 тонн, сообщили в Росатом.
«После монтажа оболочки центральной полости планируем приступить к установке четырех оболочек периферийной полости, где будут размещены парогенераторы и циркуляционные насосы. Совместно все металлические оболочки образуют контур циркуляции свинцового теплоносителя. Пространство между полостями поэтапно заполнят особым жаростойким бетоном, который выполняет функцию радиационной и тепловой защиты и обеспечивает конструктивную прочность границы первого контура теплоносителя», — отметил директор энергоблока БРЕСТ-ОД-300 Опытно-демонстрационного энергокомплекса Сибирского химкомбината Иван Бабич.
