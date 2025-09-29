На площадке Опытно-демонстрационного энергокомплекса в Северске специалисты смонтировали металлическую оболочку центральной полости реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Это один из самых важных и технологически сложных этапов создания первого в мире энергоблока IV поколения.

Массивная конструкция весом 143 тонны, высотой более 14 метров и диаметром около 8 метров является сердцем будущего реактора. Внутри нее будут размещены корзина активной зоны, тепловыделяющие сборки с инновационным СНУП-топливом и оборудование системы управления и защиты. Оборудование было изготовлено на предприятиях Машиностроительного дивизиона Росатома в Подмосковной Электростали и доставлено в Сибирь по Северному морскому пути.

На площадке с помощью мощного гусеничного крана оболочку подняли на высоту, сопоставимую с девятиэтажным зданием, и точно установили в шахту реактора. Для выполнения этой уникальной операции была специально спроектирована и изготовлена траверса грузоподъемностью 400 тонн, сообщили в Росатом.