На «Казаньоргсинтезе» налажен выпуск полиэтилена mLL06183 FE для сельского хозяйства
СИБУР совместно с партнерами начал промышленное производство металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности mLL06183 FE на площадке «Казаньоргсинтеза». Этот материал создан для высокопроизводительной экструзии выдувных пленок.
mLL06183 FE решает ключевую задачу производителей тепличных пленок — обеспечивает стабильность пузыря при производительности более 1 т/ч. Сниженный показатель текучести расплава позволяет сочетать оптимальные реологические характеристики с высокой прочностью расплава. Это гарантирует стабильность рукава даже при больших диаметрах раздува, сообщили в СИБУР.
Материал подходит для производства широкоформатной тепличной пленки с точной геометрией и повышенной прочностью. Это улучшает долговечность покрытия и светопропускание, важное для агрокультур. Разработка расширяет возможности производителей готовых изделий и открывает доступ к новым рыночным сегментам.
Разработкой материала занимались эксперты «ПолиЛаб Москва», а серийное производство организовано на «Казаньоргсинтезе».
