Katamaran Судостроение и судоходство

Завершено строительство дизельного земснаряда проекта RDB.66.65

Обь-Иртышский филиалом Российского Классификационного Общества завершил техническое наблюдение за строительством несамоходного плавучего дизельного земснаряда с гидравлическим и фрезерным рыхлением, для подводной разработки грунта I-IV категории проекта RDB.66.65.

Класс судна РКО — «О2,0"/

Технические характеристики судна:

дедвейт, т — 130,78;

валовая вместимость — 354;

суммарная мощность главных двигателей, кВт — 1392;

производительность, м³/ч — 500.

Главные размерения судна:

габаритная длина, м — 49,16;

длина по КВЛ, м — 38,0;

ширина по КВЛ, м — 10,0;

высота борта на миделе, м — 2,40;

высота надводного борта, м — 1,276.

Источник: rfclass.ru

