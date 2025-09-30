Завершено строительство дизельного земснаряда проекта RDB.66.65
Обь-Иртышский филиалом Российского Классификационного Общества завершил техническое наблюдение за строительством несамоходного плавучего дизельного земснаряда с гидравлическим и фрезерным рыхлением, для подводной разработки грунта I-IV категории проекта RDB.66.65.
Класс судна РКО — «О2,0"/
Технические характеристики судна:
дедвейт, т — 130,78;
валовая вместимость — 354;
суммарная мощность главных двигателей, кВт — 1392;
производительность, м³/ч — 500.
Главные размерения судна:
габаритная длина, м — 49,16;
длина по КВЛ, м — 38,0;
ширина по КВЛ, м — 10,0;
высота борта на миделе, м — 2,40;
высота надводного борта, м — 1,276.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На судостроительном заводе «Стройлидерплюс» (Астраханская ...quo; для работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК).
- В Северодвинске (Архангельская область) состоялась церемония торжестве... на новом дноуглубительном несамоходном земснаряде проекта RDB 66.42M.
- На Омском судоремонтно-судостроительном заводе (Омская область) начато...sp;возможностью перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0