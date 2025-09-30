MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 10
Katamaran Судостроение и судоходство

Завершено строительство барж-площадок «стр. № 3» и «стр. № 4» проекта № 250

Под техническим наблюдением Енисейского филиала Российского Классификационного Общества завершено техническое наблюдение за постройкой барж-площадок «стр. № 3» и «стр. № 4» проект № 250.

Класс судна РКО — М-СП 3,5 (лед 40)

Тип и назначение судна — несамоходное, баржа-площадка для перевозки контейнеров, лесных грузов, генеральных грузов, минерально-строительных материалов.

Технические характеристики:

Длина габаритная — 77,85 м;

Длина конструктивная — 73,0 м;

Ширина габаритная — 15,65 м;

Ширина конструктивная — 15,50 м;

Высота борта — 3,10 м;

Высота надводного борта — 1,140 м;

Грузоподъёмность — 1410 т;

Валовая вместимость — 907,80 р.т.

Чистая вместимость — 272,3

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rfclass.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт