Завершено строительство барж-площадок «стр. № 3» и «стр. № 4» проекта № 250
Под техническим наблюдением Енисейского филиала Российского Классификационного Общества завершено техническое наблюдение за постройкой барж-площадок «стр. № 3» и «стр. № 4» проект № 250.
Класс судна РКО — М-СП 3,5 (лед 40)
Тип и назначение судна — несамоходное, баржа-площадка для перевозки контейнеров, лесных грузов, генеральных грузов, минерально-строительных материалов.
Технические характеристики:
Длина габаритная — 77,85 м;
Длина конструктивная — 73,0 м;
Ширина габаритная — 15,65 м;
Ширина конструктивная — 15,50 м;
Высота борта — 3,10 м;
Высота надводного борта — 1,140 м;
Грузоподъёмность — 1410 т;
Валовая вместимость — 907,80 р.т.
Чистая вместимость — 272,3
