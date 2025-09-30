MAX
410
Magneto Инновации

Начинается серийное производство инновационных электрорадиаторов. Экономия энергии более 40%

ООО «Центр Прорывных Технологий имени Л.В. Погребного» подготовило запатентованный инновационный электрорадиатор к серийному выпуску. Имеются ТУ, сертификат, лицензия. Главная особенность наших электрорадиаторов — это сверхэкономное потребление электроэнергии в процессе всей эксплуатации — не более 33 ватт/час на 1 м2. На рынке тепловых обогревателей нет изделий с такими параметрами, потому что общепринятая норма как известно — это 100 ватт/час на 1 м2. Для бизнеса, учитывая огромную актуальность вопроса, наша технология дает возможность получить инновационное преимущество перед конкурентами и гарантированно занять лидирующую позицию на рынке тепловых обогревателей. Если рассматривать еще и экспортную составляющую, это уже новые возможности. Минэкономразвития России уже отметило актуальность и востребованность наших изделий, а внедрение наилучших доступных технологий является одним из ключевых направлений реализации государственной политики в области энергосбережения. Мы видим хорошие перспективы для наших изделий. Заинтересованных инвесторов приглашаем к сотрудничеству. Экономичность нашего радиатора позволяет решить проблемы с отоплением большого числа потребителей, в том числе многоэтажных жилых комплексов и удаленных объектов с минимальными затратами. При наличии заинтересованности на основе нашей технологии мы можем разработать скоростные и объемные водонагреватели, воздухонагреватели, тепловые завесы и специальное оборудование для нагрева различных материалов в различных производственных процессах. Также перспективно отопление транспорта самого различного назначения.

Не исключена возможность продажи прав на эту технологию.

Комментарии

  Русич01.10.25 06:58:31

    что-то пропустил я тот день, когда отменили закон сохранения энергии, видимо…

    #1306750
  Владимир Черепанов01.10.25 10:05:35

    Будет полезно для роста имиджа Сделаноунас не публиковать информацию о шарлатанах, пытающихся продать вечный двигатель.

    #1306754
  Clausson01.10.25 16:13:07

    По данным из открытых источников этот центр имеет одного владельца по фамилии Лазарев и одного наемного директора по фамилии Лазарева. Никаких других работников нет. Расходы за отчетный год 60 тысяч рублей. Капитал весь заемный.
    Ну что ж, именно такие компании и совершают обычно «прорывы» в области физики. Куда там Ньютону до них.
    Уберите это, ради здравого смысла.

    #1306764