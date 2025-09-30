ООО «Центр Прорывных Технологий имени Л.В. Погребного» подготовило запатентованный инновационный электрорадиатор к серийному выпуску. Имеются ТУ, сертификат, лицензия. Главная особенность наших электрорадиаторов — это сверхэкономное потребление электроэнергии в процессе всей эксплуатации — не более 33 ватт/час на 1 м2. На рынке тепловых обогревателей нет изделий с такими параметрами, потому что общепринятая норма как известно — это 100 ватт/час на 1 м2. Для бизнеса, учитывая огромную актуальность вопроса, наша технология дает возможность получить инновационное преимущество перед конкурентами и гарантированно занять лидирующую позицию на рынке тепловых обогревателей. Если рассматривать еще и экспортную составляющую, это уже новые возможности. Минэкономразвития России уже отметило актуальность и востребованность наших изделий, а внедрение наилучших доступных технологий является одним из ключевых направлений реализации государственной политики в области энергосбережения. Мы видим хорошие перспективы для наших изделий. Заинтересованных инвесторов приглашаем к сотрудничеству. Экономичность нашего радиатора позволяет решить проблемы с отоплением большого числа потребителей, в том числе многоэтажных жилых комплексов и удаленных объектов с минимальными затратами. При наличии заинтересованности на основе нашей технологии мы можем разработать скоростные и объемные водонагреватели, воздухонагреватели, тепловые завесы и специальное оборудование для нагрева различных материалов в различных производственных процессах. Также перспективно отопление транспорта самого различного назначения.

Не исключена возможность продажи прав на эту технологию.