Во втором производственном цеху Новосибирского завода резки металла началось серийное производство каркасов для модульных зданий. Ориентировочно к концу 2025 года предприятие достигнет плановых показателей по направлению.

Ранее представители ООО «НЗРМ» сообщали о производстве тестовой партии в 250 каркасов модульных зданий в новом, втором по счёту, цехе. На сегодня этот процесс успешно завершён, запущена работа по серийному выпуску продукции. «Текущая мощность второго цеха — 40% или 200 каркасов для модульных зданий в месяц. Такая загрузка необходима для отладки производственных процессов. В рамках этой производительности мы уже законтрактованы на август и сентябрь. Сейчас единовременно готовим около 5 заказов. Постепенно будем органически повышать производительность и загрузку», — рассказал директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

Ориентировочно через 4-5 месяцев в компании планируют повысить мощность завода до 75-80%. В перспективе у ООО «НЗРМ» появится и третий цех. Как писали ранее, в 2024 году эмитент приобрел дополнительное производственное помещение, расположенное недалеко от завода, и 1 га земли вместе с ним. Сейчас в цеху завершены ремонтные работы, подводят электрическую сеть. Также идёт подготовка земли под открытую площадку. Дмитрий Ионычев пояснил, что ремонт проводится без привлечения дополнительного финансирования. Технику приобретать также не намерены, будут использовать уже имеющееся оборудование. О том, какую именно продукцию будут изготавливать на новой площадке, НЗРМ сообщит позже. Запуск и развитие третьего цеха предварительно запланированы на 2026-2027 годы.