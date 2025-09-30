В Оренбуржье открыли «клубничную ферму»
В Илекском районе Оренбургской области приступили к реализации нового инвестиционного проекта, включающего агротуризм.
ООО «Привольное» занялось выращиванием клубники с использованием интенсивных технологий как в открытом и закрытом грунте.
Ягоду в открытом грунте будут выращивать на площади 15 га, в закрытом на площади 3 га. Также на 2 га планируется культивировать малину и ежевику. По словам главы района, стоимость инвестиционного проекта составляет порядка 100 миллионов рублей. Первый урожай ягоды компания планирует получить летом 2026 года.
