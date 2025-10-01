1 октября, во время открытия Российского энергетического форума в Уфе состоялся технический пуск нового электросетевого узла для Иглинского района Башкирии. Он прошел в формате видеосвязи председателя Правления — генерального директора ООО «Башкирэнерго» Анатолия Пискунова. Представитель правительства республики дал команду запустить открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ подстанции «Гвардейская», ЛЭП 110 кВ и подстанцию «Алаторка».

Заказчиком этого большого проекта является ООО «Башкирэнерго», генеральным подрядчиком — ООО «БЭСК Инжиниринг». ПС 110 кВ «Алаторка» — это новый центр питания в Иглинском районе. Подстанция оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью 16 МВА каждый. ОРУ 110 кВ на ПС «Гвардейская» построена для питания «Алаторки» по построенной воздушной ЛЭП протяженностью 8 км.

Новый энергоузел избавит от энергодефицита Иглинский район и даст дополнительные мощности для его дальнейшего развития.

Реконструкция первого энергоблока Кармановской ГРЭС позволит гарантировать бесперебойное энергоснабжение на десятилетия вперёд, а дальнейшее обновление генерирующего оборудования повысит надёжность электроснабжения и будет способствовать экономическому развитию Башкортостана.

Стоимость реконструкции составила 3,91 млрд руб.

© www.bashkirenergo.ru

https://sterleg...vskoy-gres.html