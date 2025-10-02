В Новочебоксарске состоялось открытие нового цементного терминала компании ЦЕМРОС, крупнейшего производителя цемента в Российской Федерации. Расположенный на территории Чебоксарского речного порта, терминал рассчитан на переработку до 50 тысяч тонн цемента в год.

Новый терминал станет ключевым элементом логистической цепочки ЦЕМРОСа, обеспечивая бесперебойные поставки цемента водным транспортом от завода в Ульяновской области. Отметим, что Сенгилеевский филиала ЦЕМРОСа в Ульяновской области — единственный завод компании, оборудованный системой водной отгрузки. Применение речной логистики обеспечит прямую доставку цемента от производства до потребителей, минимизирует зависимость от сезонных рисков сухопутных и железнодорожных перевозок и позволит поддерживать стабильность цен на продукцию.

Первые пробные перевозки планируется осуществить уже в ближайшие месяцы, что даст возможность проверить инфраструктуру и оптимизировать технологические процессы перед началом полноценной эксплуатации в следующем навигационном сезоне.

По словам Ванифатия Шайкина, генерального директора Чебоксарского речного порта, открытие терминала является важным шагом в развитии инфраструктуры региона.

Денис Назаров из ЦЕМРОСа подчеркнул стратегическую значимость проекта для обеспечения надежного доступа потребителей к продукции компании.

В ближайшие месяцы планируется тестирование оборудования терминала, а выход на полную мощность запланирован к следующему навигационному сезону. Основными потребителями станут строительные организации Чувашии и Марий Эл, участвующие в региональных проектах. Новый терминал укрепит позиции региона как важного логистического узла.

Справочно:

Чебоксарский речной порт — ключевое предприятие Чувашии по добыче и переработке нерудных строительных материалов. В 2024 году добыча песка превысила 3,3 млн тонн, а грузоперевозки достигли почти 7 млн тонн.

Холдинг ЦЕМРОС, объединяющий 18 цементных заводов, производит треть цемента в стране. В Сенгилеевском филиале внедрена система тарирования цемента, что позволяет увеличить отгрузку до 64 тысяч тонн в месяц.