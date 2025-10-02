В Люберцах запустили завод по выпуску автомобильных весов
В подмосковных Люберцах начал работу новый завод по производству весового оборудования для контроля грузового автотранспорта. Производственный объект построен компанией «Тензо-М». Общий объем вложений в проект превысил ₽290 млн.
Площадь территории, на которой возведено предприятие, составляет 1,5 га.
Основной продукцией завода станет специализированное весовое оборудование. Оно предназначено для автоматического измерения веса и габаритов грузовых автомобилей непосредственно в процессе их движения, без необходимости остановки. Это позволяет эффективно контролировать нагрузку на ось и соблюдение допустимых параметров транспорта. Для отладки и совершенствования метрологических характеристик, то есть точности измерений, на территории предприятия также будет функционировать собственный испытательный полигон.
Реализация проекта обеспечит создание 20 новых рабочих мест после выхода производства на полную мощность.
