3 октября в селе Добрынское Суздальского района состоялось торжественное открытие нового молочного комплекса племзавода «Нива». Это хозяйство входит в число ведущих, динамично развивающихся сельскохозяйственных организаций Владимирской области. Основным видом его деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.

С прошлого года на «Ниве» приступили к реализации инвестпроекта по строительству на 1000 голов крупного рогатого скота. Объём инвестиций за 2024 — 2025 годы составил 374,4 млн рублей. На сегодняшний день построены: доильный зал типа «Европараллель 2×24», где установлено современное оборудование с системным управлением, молочный блок с двумя вертикальными танками-охладителями вместимостью 23 тонны каждый, галерея и животноводческий двор на 480 скотомест.

Новое помещение, где содержатся коровы, оборудовано автоматической системой уборки навоза, хорошим освещением и даже чесалками для животных. По словам главного зоотехника предприятия Марины Милюковой ее подопечные оценили комфортные условия «проживания»:

Дойка — самый главный и ответственный процесс. Гордостью предприятия является новый доильный зал на 48 мест. За доильную сессию все стадо полностью обрабатывают всего два человека.