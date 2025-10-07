Таманскому управлению Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» передано новое построенное гидрографическое (промерное) судно «Лот» проекта «Mariner-1000», сообщили в пресс-службе Росморпорта.

«Лот» стал 7-м судном навигационного назначения Азово-Черноморского бассейнового филиала, которые используются филиалом для выполнения гидрографических (промерных) работ, и 79-м судном в составе всего флота филиала.

Данный катер представляет собой однокорпусное судно с одноярусной рубкой в средней части и кормовым расположением машинного отделения. В движение его приводят два дизельных двигателя суммарной мощностью 397,2 кВт с реверс-редукторами с валолиниями и винтами фиксированного шага диаметром 48 см.

Судно имеет рубку, сблокированную с каютой, самоотливной кормовой и носовой кокпит. Корпус, палуба, надстройка (ходовая рубка) и каюта катера изготовлены из алюминиево-магниевого сплава.

Катер имеет хорошую мореходность и маневренность, устойчив при волнении до 2 м и отлично управляется на всех скоростных режимах. Судно может круглогодично применяться для выполнения промерных работ в любое время суток в свободный ото льда навигационный период.

Гидрографическое (промерное) судно «Лот» оборудовано промерным комплексом на базе многолучевого эхолота, с помощью которого осуществляется съемка рельефа дна площадным способом обследования на глубинах до 400 м и углом обзора до 165°.

Азово-Черноморский бассейновый филиал планирует задействовать катер для проведения промерных работ в морском порту Темрюк, а также в иных морских портах Керченского пролива.