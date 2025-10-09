В Алтайском районе вступил в строй новый сушильный комплекс
В ООО «Андреевское» Алтайского района (Хакасия) завершился важный этап модернизации производства — запущен в эксплуатацию новый сушильный комплекс. По словам главного агронома предприятия Сергея Перечёсова необходимость в обновлении оборудования назрела давно. Старая сушилка не справлялась с растущими объёмами урожая и не обеспечивала требуемое качество зерна.
Новый комплекс обладает высокой производительностью — до 34 тонн в час при высокой влажности зерна. Для сравнения, старая сушилка едва справлялась с 50 тоннами за целую смену. Кроме того, комплекс оснащён системой предварительной очистки, что позволяет подавать на сушку зерно, уже очищенное от примесей и сора.
С момента пробного запуска и испытаний на новом комплексе уже было просушено около 700 тонн пшеницы и 220 тонн рапса.
— Мы начали монтаж комплекса еще весной, — рассказывает Сергей Перечёсов. — Старое оборудование работало с перебоями и не позволяло нам получать зерно, соответствующее высоким стандартам. Новая сушилка даёт возможность производить как продовольственное зерно, так и высококачественный семенной материал. Учитывая, что наши посевные площади постепенно увеличиваются, этот комплекс стал для нас жизненно необходимым.
Запуск комплекса оказался как нельзя кстати, учитывая повышенную влажность зерна в этом сезоне. В некоторых партиях пшеницы влажность достигала 35%, что значительно превышает норму в 17-20%.
