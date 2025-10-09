MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 13
Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Алтайском районе вступил в строй новый сушильный комплекс

© 19rusinfo.ru

В ООО «Андреевское» Алтайского района (Хакасия) завершился важный этап модернизации производства — запущен в эксплуатацию новый сушильный комплекс. По словам главного агронома предприятия Сергея Перечёсова необходимость в обновлении оборудования назрела давно. Старая сушилка не справлялась с растущими объёмами урожая и не обеспечивала требуемое качество зерна.

Новый комплекс обладает высокой производительностью — до 34 тонн в час при высокой влажности зерна. Для сравнения, старая сушилка едва справлялась с 50 тоннами за целую смену. Кроме того, комплекс оснащён системой предварительной очистки, что позволяет подавать на сушку зерно, уже очищенное от примесей и сора.

С момента пробного запуска и испытаний на новом комплексе уже было просушено около 700 тонн пшеницы и 220 тонн рапса.

— Мы начали монтаж комплекса еще весной, — рассказывает Сергей Перечёсов. — Старое оборудование работало с перебоями и не позволяло нам получать зерно, соответствующее высоким стандартам. Новая сушилка даёт возможность производить как продовольственное зерно, так и высококачественный семенной материал. Учитывая, что наши посевные площади постепенно увеличиваются, этот комплекс стал для нас жизненно необходимым.

Запуск комплекса оказался как нельзя кстати, учитывая повышенную влажность зерна в этом сезоне. В некоторых партиях пшеницы влажность достигала 35%, что значительно превышает норму в 17-20%.

Новый комплекс обладает высокой производительностью — до 34 тонн в час при высокой влажности зерна. Для сравнения, старая сушилка едва справлялась с 50 тоннами за целую смену. Кроме того, комплекс оснащён системой предварительной очистки, что позволяет подавать на сушку зерно, уже очищенное от примесей и сора.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: 19rusinfo.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт